Fondos del resarcimiento: qué empresas se quedaron con las principales obras en Mendoza

Los fondos del resarcimiento se transformaron en el principal motor de la obra pública en Mendoza.

Los fondos del resarcimiento por los perjuicios ocasionados a Mendoza por la Promoción Industrial se convirtieron en el principal motor de la obra pública provincial en un contexto marcado por la paralización de proyectos nacionales.

Mientras el Gobierno provincial ya comprometió gran parte de los US$1.023 millones disponibles en más de 60 obras de infraestructura , la distribución de los contratos adjudicados revela una fuerte concentración en un reducido grupo de empresas constructoras.

Según los datos de las licitaciones realizadas hasta el momento, dos compañías mendocinas concentran alrededor del 60% de los montos adjudicados : Ceosa y José Cartellone Construcciones . La primera aparece como la principal ganadora del proceso licitatorio, con participación en más de una decena de proyectos estratégicos financiados con estos recursos.

Los fondos del resarcimiento se transformaron en el principal sostén de la inversión pública provincial tras el fuerte ajuste aplicado por el Gobierno nacional sobre la obra pública.

Ceosa, la empresa con mayor presencia

Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa) lidera ampliamente el listado de adjudicatarias. La firma participa en obras vinculadas a infraestructura vial, hídrica, ferroviaria y de transporte urbano, incluyendo proyectos de gran escala relacionados con el Metrotranvía y el Tren de Cercanías.

Además, la empresa obtuvo contratos para distintos tramos de la transformación del Acceso Este, obras de modernización de sistemas de riego y trabajos de infraestructura en la zona de Potrerillos y San Rafael.

Su protagonismo se explica no solo por la cantidad de proyectos adjudicados sino también por el volumen económico de los contratos obtenidos.

Cartellone se consolida entre las principales adjudicatarias

Detrás de Ceosa aparece José Cartellone Construcciones Civiles, otra histórica empresa mendocina con fuerte presencia en infraestructura vial.

La compañía logró adjudicarse varias obras de importancia y se ubica entre las firmas que concentran la mayor porción de los recursos ya comprometidos. Su participación se da principalmente en proyectos ejecutados de manera individual, a diferencia de otras constructoras que optaron por asociarse mediante uniones transitorias de empresas (UTE).

El rol de las UTE y las empresas asociadas

Más allá de las dos grandes constructoras, el reparto de las obras incluye a cerca de una treintena de empresas que participan de manera directa o asociada. Entre ellas aparecen firmas como Ayfra, Tolcon, Green, Construcciones San José y Distrocuyo, entre otras.

En varios casos, las empresas decidieron competir mediante UTE para acceder a proyectos de gran magnitud, especialmente en obras viales, hidráulicas y energéticas.

Uno de los ejemplos más relevantes es la construcción de la Estación Transformadora Valle de Uco 220 kV, adjudicada a Distrocuyo, considerada una de las inversiones energéticas más importantes financiadas con los fondos del resarcimiento.

Más de 60 obras y casi todos los fondos comprometidos

De acuerdo con los datos oficiales, Mendoza ya anunció más de 65 proyectos financiados con los recursos provenientes del acuerdo por la Promoción Industrial y gran parte de ellos ya fueron licitados o adjudicados.

Las iniciativas abarcan infraestructura vial, obras de riego, saneamiento, energía, transporte y turismo, con el objetivo de mejorar la competitividad provincial y sostener la actividad económica.

Con una ejecución que avanza en paralelo a nuevas licitaciones, el fondo se consolidó como la principal herramienta financiera de Mendoza para mantener en marcha la obra pública en un escenario de retracción de los recursos nacionales.

Las empresas que se quedaron con las obras del resarcimiento

De acuerdo con las adjudicaciones realizadas hasta el momento, un total de 27 empresas participaron de manera individual o mediante uniones transitorias de empresas (UTE) en las obras financiadas con los fondos del resarcimiento. El ranking es liderado por Ceosa, que supera ampliamente al resto de las constructoras.

Ceosa – U$S 414,4 millones

Tren de Cercanías (Rubro 1 - construcción): U$S 131,5 millones.

Ampliación del Metrotranvía: U$S 100 millones.

Sistema de riego presurizado Paraje Altamira: U$S 55,38 millones.

Acceso Sur Ruta 40, tramo Paso-Azcuénaga: U$S 32,14 millones.

Acceso Este, tramo Cervantes-Lamadrid: U$S 20,5 millones.

Repavimentación RN 143, Tramo III: U$S 17,6 millones.

Modernización Sistema de Riego Rama Chimba: U$S 8,28 millones.

Nuevo puente sobre Río Blanco (Ruta 82): U$S 8 millones.

Colectoras Acceso Este en Maipú: U$S 7 millones.

Sistema de Riego Yaucha Área Pareditas: U$S 16,12 millones (UTE con Tolcon).

Sistema de Riego Yaucha-Dumas: U$S 14,1 millones (UTE con Tolcon).

Ampliación planta depuradora Cuadro Nacional: U$S 3,78 millones (UTE con Tolcon).

Ayfra – U$S 104,23 millones

Todas las adjudicaciones fueron obtenidas mediante UTE.

Ruta 7, Tramo II Guaymallén (UTE Ayfra-Green): U$S 65,11 millones.

Canal Matriz Perrone (UTE con Brizuela y Villafañe y Construcciones San José): U$S 24,40 millones.

Doble vía Rivadavia-Junín-San Martín (UTE con Tolcon y Construcciones San José): U$S 14,72 millones.

Green – U$S 71,01 millones

Ruta 7, Tramo II Guaymallén (UTE con Ayfra): U$S 65,11 millones.

Modernización Sistema de Riego Canal Calise: U$S 5,9 millones.

Cartellone – U$S 67 millones

RN 143 Sector II - Rotonda El Cristo: U$S 17 millones.

RP 153 Tramo I Las Catitas-Ñacuñán: U$S 15,8 millones.

Acceso Este Sector González-Cervantes: U$S 14,1 millones.

RP 153 Tramo II Ñacuñán-Monte Comán: U$S 10,72 millones.

RP 171 Monte Comán-Real del Padre: U$S 6,61 millones.

Sistema cloacal Tunuyán-Tupungato: U$S 2,77 millones.

Distrocuyo – U$S 61,71 millones

Estación Transformadora Valle de Uco 220 kV: U$S 61,71 millones.

Tolcon – U$S 48,72 millones

Sistema de Riego Yaucha Área Pareditas: U$S 16,12 millones.

Sistema de Riego Yaucha-Dumas: U$S 14,1 millones.

Doble vía Rivadavia-Junín-San Martín: U$S 14,72 millones.

Planta depuradora Cuadro Nacional: U$S 3,78 millones.

Construcciones San José – U$S 45,12 millones

Canal Matriz Perrone: U$S 24,40 millones.

Doble vía Rivadavia-Junín-San Martín: U$S 14,72 millones.

Cloacas Rodeo del Medio-Fray Luis Beltrán-San Roque: U$S 6 millones.

Brizuela y Villafañe – U$S 24,40 millones

Canal Matriz Perrone: U$S 24,40 millones.

Stornini Construcciones – U$S 20,22 millones

Ampliación y refuncionalización del establecimiento depurador de General Alvear: U$S 14,22 millones.

Cloacas Rodeo del Medio-Fray Luis Beltrán-San Roque: U$S 6 millones.

CRRC Tangshan Company – U$S 20 millones

Tren de Cercanías Rubro 3 (material rodante): U$S 20 millones.

Vialmani – U$S 16,42 millones

Puente sobre Río Mendoza en Ruta Provincial 15: U$S 16,42 millones.

Corporación del Sur – U$S 15,32 millones

Colectora Máxima Cuenca Este: U$S 10,26 millones.

Agua potable Los Barrancos Etapa II: U$S 1,47 millones.

Automatización de perforaciones Gran Mendoza: U$S 3,59 millones.

Da Fré – U$S 13,58 millones

Acceso Sur Ruta 40 tramo II (UTE con Ivica y Dumandzic): U$S 13,58 millones.

Ivica y Dumandzic – U$S 13,58 millones

Acceso Sur Ruta 40 tramo II (UTE con Da Fré): U$S 13,58 millones.

Horizonte – U$S 12,38 millones

RN 143 Sector I (UTE con Black Shadow): U$S 7,8 millones.

Modernización Canal Bombal: U$S 4,58 millones.

San Guillermo – U$S 9,76 millones

Colector Tirasso: U$S 6,31 millones.

Renovación de redes: U$S 1,96 millones.

Acueducto Oeste Tupungato: U$S 1,49 millones.

Laugero – U$S 9,39 millones

Cloacas Costa Flores-Perdriel 1ª etapa: U$S 2,6 millones.

Cloacas Costa Flores-Perdriel 3ª etapa: U$S 3,71 millones.

Planta Depuradora Palmira: U$S 3,08 millones.

Hugo del Carmen Ojeda – U$S 8,92 millones

Colector Cloacal Colonia Segovia-Paramillo: U$S 8,92 millones.

Black Shadow – U$S 7,8 millones

RN 143 Sector I (UTE con Horizonte): U$S 7,8 millones.

Camiletti – U$S 5,31 millones

Modernización del Canal Serú Civit: U$S 5,31 millones.

Genco – U$S 3,49 millones

Cloacas Costa Flores-Perdriel 2ª etapa: U$S 2,21 millones.

Acueducto Vistalba: U$S 0,41 millones.

Planta Potabilizadora Santa Elena: U$S 0,87 millones.

Procon – U$S 3,08 millones

Ampliación Planta Depuradora Palmira.

CF Obras Civiles – U$S 2,43 millones

Perforaciones de agua potable en Maipú.

Río Ceballos SRL – U$S 2,43 millones

Perforaciones de agua potable en Maipú.

Convicción SA – U$S 1,65 millones

Micromedición de agua potable.

Klinger – U$S 1,65 millones

Micromedición de agua potable.

Sinarplast – U$S 1,65 millones

Micromedición de agua potable.

Calzetta SA – U$S 0,9 millones