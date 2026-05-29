Fondos del resarcimiento: qué empresas se quedaron con las principales obras en Mendoza

Los fondos del resarcimiento por los perjuicios ocasionados a Mendoza por la Promoción Industrial se convirtieron en el principal motor de la obra pública provincial en un contexto marcado por la paralización de proyectos nacionales.
Ceosa y Cartellone concentran cerca del 60% de los montos adjudicados. El reparto de los US$1.023 millones revela quiénes lideran la ejecución de la obra pública provincial.
Los fondos del resarcimiento por los perjuicios ocasionados a Mendoza por la Promoción Industrial se convirtieron en el principal motor de la obra pública provincial en un contexto marcado por la paralización de proyectos nacionales.
Mientras el Gobierno provincial ya comprometió gran parte de los US$1.023 millones disponibles en más de 60 obras de infraestructura, la distribución de los contratos adjudicados revela una fuerte concentración en un reducido grupo de empresas constructoras.
Según los datos de las licitaciones realizadas hasta el momento, dos compañías mendocinas concentran alrededor del 60% de los montos adjudicados: Ceosa y José Cartellone Construcciones. La primera aparece como la principal ganadora del proceso licitatorio, con participación en más de una decena de proyectos estratégicos financiados con estos recursos.
Los fondos del resarcimiento se transformaron en el principal sostén de la inversión pública provincial tras el fuerte ajuste aplicado por el Gobierno nacional sobre la obra pública.
Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa) lidera ampliamente el listado de adjudicatarias. La firma participa en obras vinculadas a infraestructura vial, hídrica, ferroviaria y de transporte urbano, incluyendo proyectos de gran escala relacionados con el Metrotranvía y el Tren de Cercanías.
Además, la empresa obtuvo contratos para distintos tramos de la transformación del Acceso Este, obras de modernización de sistemas de riego y trabajos de infraestructura en la zona de Potrerillos y San Rafael.
Su protagonismo se explica no solo por la cantidad de proyectos adjudicados sino también por el volumen económico de los contratos obtenidos.
Detrás de Ceosa aparece José Cartellone Construcciones Civiles, otra histórica empresa mendocina con fuerte presencia en infraestructura vial.
La compañía logró adjudicarse varias obras de importancia y se ubica entre las firmas que concentran la mayor porción de los recursos ya comprometidos. Su participación se da principalmente en proyectos ejecutados de manera individual, a diferencia de otras constructoras que optaron por asociarse mediante uniones transitorias de empresas (UTE).
Más allá de las dos grandes constructoras, el reparto de las obras incluye a cerca de una treintena de empresas que participan de manera directa o asociada. Entre ellas aparecen firmas como Ayfra, Tolcon, Green, Construcciones San José y Distrocuyo, entre otras.
En varios casos, las empresas decidieron competir mediante UTE para acceder a proyectos de gran magnitud, especialmente en obras viales, hidráulicas y energéticas.
Uno de los ejemplos más relevantes es la construcción de la Estación Transformadora Valle de Uco 220 kV, adjudicada a Distrocuyo, considerada una de las inversiones energéticas más importantes financiadas con los fondos del resarcimiento.
De acuerdo con los datos oficiales, Mendoza ya anunció más de 65 proyectos financiados con los recursos provenientes del acuerdo por la Promoción Industrial y gran parte de ellos ya fueron licitados o adjudicados.
Las iniciativas abarcan infraestructura vial, obras de riego, saneamiento, energía, transporte y turismo, con el objetivo de mejorar la competitividad provincial y sostener la actividad económica.
Con una ejecución que avanza en paralelo a nuevas licitaciones, el fondo se consolidó como la principal herramienta financiera de Mendoza para mantener en marcha la obra pública en un escenario de retracción de los recursos nacionales.
Las empresas que se quedaron con las obras del resarcimiento
De acuerdo con las adjudicaciones realizadas hasta el momento, un total de 27 empresas participaron de manera individual o mediante uniones transitorias de empresas (UTE) en las obras financiadas con los fondos del resarcimiento. El ranking es liderado por Ceosa, que supera ampliamente al resto de las constructoras.
Todas las adjudicaciones fueron obtenidas mediante UTE.