11 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Índice de Precios al Consumidor

Este jueves se difundirá la inflación nacional correspondiente a noviembre: de cuánto será

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el dato sobre precios en horas de la tarde. Qué indican las consultoras.

Este jueves se conocerá la inflación nacional correspondiente a noviembre

Este jueves se conocerá la inflación nacional correspondiente a noviembre

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

Este jueves a las 16, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el dato de la inflación correspondiente al mes de noviembre. Según algunas consultoras el Índice de Precios al Consumidor estaría entre el 2,3% y el 2,5%.

Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), septiembre (2,1%) y octubre (2,3%), lo que se habría mantenido en noviembre.

Lee además
Luis Caputo, Ministro de Economía.
Estrategia del Tesoro

Luis Caputo enfrenta una semana clave entre emisión de bonos y datos de inflación
El organismo oficial publicará el dato este jueves 11 de diciembre
Se dará a conocer este jueves

Inflación de noviembre: qué se espera del dato que el INDEC difundirá esta semana
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1988683408982360315&partner=&hide_thread=false

Inflación por encima de los dos puntos

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, estimó que la inflación del penúltimo mes del 2025 habría estado en 2,3% y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30,4%.

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,5%, registrando los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), transporte (3,4%), comunicación (3,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). La variación interanual fue estimada en 31%.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,5%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3%, sosteniendo que “noviembre fue un mes de normalización pero también de correcciones, que contribuyeron a mantener la inflación al alza”.

En relación a la dinámica de los precios en los alimentos, remarcó que “tanto la carne como las frutas impactaron en la dinámica, en particular en las primeras dos semanas del mes, con correcciones del 5,8% y 18,7% respectivamente”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,3% en noviembre. De esta manera, en lo que va del año, la inflación acumulada es del 27,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,2%, continuando con su desaceleración.

Desde Libertad y Progreso explicaron que “estas décimas por encima del 2% que vemos desde septiembre se deben, fundamentalmente, a la depreciación del peso desde mediados de año, que seguirá impactando en los próximos meses”

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,4% el mes pasado, explicando que “la dinámica de los precios durante el mes estuvo particularmente influida por tres factores: el precio de la carne vacuna, el Cyber Monday y los servicios regulados”.

Al respecto, precisó que “la carne vacuna ya venía acelerándose desde octubre y en noviembre lo hizo más aún, lo que dio gran impulso al rubro de alimentos consumidos en el hogar (el de mayor ponderación), que aumentó 2,6% en el mes, por encima del promedio”.

Por su parte, rescató que “el Cyber Monday condujo a una reducción de precios en varios rubros durante la primera semana del mes, pero tuvo particular impacto en equipamiento del hogar, en donde se incluyen diversos electrodomésticos”.

En lo que hace a servicios regulados, transporte público, electricidad y gas, el reporte puntualizó que “mostraron alzas superiores a las de meses previos”. La consultora destacó que la variación de precios de doce meses se redujo levemente al 29,1% el mes pasado.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 11 de diciembre de 2025

Nuevos salarios para el cosechador de tomate: cuánto cobrarán en la provincia de Mendoza

Minería: los proyectos María Elsa y Camila comienzan el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en diciembre de 2025

Reforma laboral: qué cambios propone el nuevo modelo de modernización del trabajo

YPF avanza con una nueva perforación y reafirma su apuesta por Vaca Muerta en Mendoza

Las claves del regreso argentino a la emisión de deuda en dólares

ANSES: quiénes cobran este jueves 11 de diciembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Reforma laboral: qué cambios propone el nuevo modelo de modernización del trabajo
FLEXIBILIZACIÓN

Reforma laboral: qué cambios propone el nuevo modelo de modernización del trabajo

Las Más Leídas

Joaquín y su mamá Sandra video
Rifa solidaria

Una familia de San Rafael sorteará su camioneta para que su hijo pueda realizarse una compleja cirugía

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329

Un robo en General Alvear con consecuencias inesperadas. video
El mundo del réves

General Alvear: atrapó a un ladrón que le robó, días después el "ladrón"lo denunció y tendrá que enfrentar a la justicia

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza.
el clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza

La División de Homicidios capturó a Claudio Adrián Quinteros Villalba
Detención

Tras una serie de allanamientos, cayó el sospechoso de balear a un hombre en Las Heras

Te Puede Interesar

El Jury decidió que el juez Sebastián Sarmiento vaya a juicio político.
Justicia

Juicio político para el juez Sarmiento: lo acusan por liberar presos que salieron de la cárcel y mataron

Por Florencia Martinez del Rio
Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.
Vacaciones 2026

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Por Natalia Mantineo
El Tomba cambia de autoridades para volver a la máxima categoría.

Elecciones en Godoy Cruz: cuáles son las propuestas de Chapini, Mansur y Sajú para conducir al Tomba

Por Sitio Andino Deportes