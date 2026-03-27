Empleados de comercio: con acuerdo salarial, cuánto cobrarán en abril de 2026

Los empleados de comercio finalmente alcanzaron un acuerdo paritario para el período abril–junio de 2026. El entendimiento contempla un aumento del 5% escalonado en tres tramos y una suma no remunerativa de $120.000. De este modo, los salarios finales quedarán definidos según la categoría en la que se desempeñe cada trabajador.

El esquema de incrementos prevé un 2% en abril , un 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio . Este sendero queda por debajo de la inflación —el último dato del IPC de febrero fue del 2,9% —. Sin embargo, la suma no remunerativa de $120.000, que se paga por fuera del básico, funcionará como un alivio inmediato para el bolsillo del sector.

A su vez, vale recordar que el último bono de $100.000 , que se abonó hasta marzo, desde abril queda incorporado al básico de manera plena , consolidando una base salarial más alta.

Los siguientes valores corresponden únicamente al salario básico , sin incluir la suma no remunerativa ni adicionales como antigüedad u otros ítems:

El esquema de incrementos prevé un 2% en abril, un 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio.

Maestranza

Categoría A: $1.178.911

$1.178.911 Categoría B: $1.182.029

$1.182.029 Categoría C: $1.192.951

Administrativos

Categoría A: $1.190.613

$1.190.613 Categoría B: $1.195.297

$1.195.297 Categoría C: $1.199.977

$1.199.977 Categoría D: $1.214.022

$1.214.022 Categoría E: $1.225.724

$1.225.724 Categoría F: $1.242.889

Cajeros

Categoría A: $1.194.513

$1.194.513 Categoría B: $1.199.977

$1.199.977 Categoría C: $1.207.000

Auxiliares

Categoría A: $1.194.513

$1.194.513 Categoría B: $1.202.315

$1.202.315 Categoría C: $1.228.065

Auxiliares especializados

Categoría A: $1.203.879

$1.203.879 Categoría B: $1.217.922

Vendedores

Categoría A: $1.194.513

$1.194.513 Categoría B: $1.217.925

$1.217.925 Categoría C: $1.225.724

$1.225.724 Categoría D: $1.242.889

empleada de comercio, empleado de comercio.png El acuerdo tiene alcance nacional.

Un acuerdo de alcance nacional

El acuerdo tiene alcance nacional y rige para todos los trabajadores del país -incluidos los de la provincia de Mendoza- que se encuentren en relación de dependencia bajo este convenio. En ese marco, los empleadores quedan obligados a cumplir lo firmado por las partes.

También es clave tener en cuenta que estos montos no incluyen antigüedad (1% por año trabajado), presentismo ni otros adicionales vinculados a cada tarea.

A su vez, el básico detallado tampoco contempla el bono de $120.000. Por ejemplo, un cajero categoría A con un básico de $1.194.513 deberá sumar tanto los ítems propios de su puesto como la suma no remunerativa, lo que eleva su ingreso a más de $1.314.513.