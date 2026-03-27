27 de marzo de 2026
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Comercio

Empleados de comercio: con acuerdo salarial, cuánto cobrarán en abril de 2026

Tras días de incertidumbre, los empleados de comercio cerraron un acuerdo para los próximos tres meses. Los detalles del aumento y cómo impacta en los salarios.

Empleados de comercio: con acuerdo salarial, cuánto cobrarán en abril de 2026

Empleados de comercio: con acuerdo salarial, cuánto cobrarán en abril de 2026

 Por Soledad Maturano

Los empleados de comercio finalmente alcanzaron un acuerdo paritario para el período abril–junio de 2026. El entendimiento contempla un aumento del 5% escalonado en tres tramos y una suma no remunerativa de $120.000. De este modo, los salarios finales quedarán definidos según la categoría en la que se desempeñe cada trabajador.

El esquema de incrementos prevé un 2% en abril, un 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio. Este sendero queda por debajo de la inflación —el último dato del IPC de febrero fue del 2,9%—. Sin embargo, la suma no remunerativa de $120.000, que se paga por fuera del básico, funcionará como un alivio inmediato para el bolsillo del sector.

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El esquema de incrementos prevé un 2% en abril, un 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio.

El esquema de incrementos prevé un 2% en abril, un 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio.

Cuánto cobran en abril de 2026 los empleados de comercio

Los siguientes valores corresponden únicamente al salario básico, sin incluir la suma no remunerativa ni adicionales como antigüedad u otros ítems:

Maestranza

  • Categoría A: $1.178.911
  • Categoría B: $1.182.029
  • Categoría C: $1.192.951

Administrativos

  • Categoría A: $1.190.613
  • Categoría B: $1.195.297
  • Categoría C: $1.199.977
  • Categoría D: $1.214.022
  • Categoría E: $1.225.724
  • Categoría F: $1.242.889

Cajeros

  • Categoría A: $1.194.513
  • Categoría B: $1.199.977
  • Categoría C: $1.207.000

Auxiliares

  • Categoría A: $1.194.513
  • Categoría B: $1.202.315
  • Categoría C: $1.228.065

Auxiliares especializados

  • Categoría A: $1.203.879
  • Categoría B: $1.217.922

Vendedores

  • Categoría A: $1.194.513
  • Categoría B: $1.217.925
  • Categoría C: $1.225.724
  • Categoría D: $1.242.889
empleada de comercio, empleado de comercio.png
El acuerdo tiene alcance nacional.

El acuerdo tiene alcance nacional.

Un acuerdo de alcance nacional

El acuerdo tiene alcance nacional y rige para todos los trabajadores del país -incluidos los de la provincia de Mendoza- que se encuentren en relación de dependencia bajo este convenio. En ese marco, los empleadores quedan obligados a cumplir lo firmado por las partes.

También es clave tener en cuenta que estos montos no incluyen antigüedad (1% por año trabajado), presentismo ni otros adicionales vinculados a cada tarea.

A su vez, el básico detallado tampoco contempla el bono de $120.000. Por ejemplo, un cajero categoría A con un básico de $1.194.513 deberá sumar tanto los ítems propios de su puesto como la suma no remunerativa, lo que eleva su ingreso a más de $1.314.513.

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