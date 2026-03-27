Empleados de comercio: con acuerdo salarial, cuánto cobrarán en abril de 2026

Los empleados de comercio finalmente alcanzaron un acuerdo paritario para el período abril–junio de 2026. El entendimiento contempla un aumento del 5% escalonado en tres tramos y una suma no remunerativa de $120.000. De este modo, los salarios finales quedarán definidos según la categoría en la que se desempeñe cada trabajador.
El esquema de incrementos prevé un 2% en abril, un 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio. Este sendero queda por debajo de la inflación —el último dato del IPC de febrero fue del 2,9%—. Sin embargo, la suma no remunerativa de $120.000, que se paga por fuera del básico, funcionará como un alivio inmediato para el bolsillo del sector.
Cuánto cobran en abril de 2026 los empleados de comercio
Los siguientes valores corresponden únicamente al salario básico, sin incluir la suma no remunerativa ni adicionales como antigüedad u otros ítems:
Maestranza
Categoría A: $1.178.911
Categoría B: $1.182.029
Categoría C: $1.192.951
Administrativos
Categoría A: $1.190.613
Categoría B: $1.195.297
Categoría C: $1.199.977
Categoría D: $1.214.022
Categoría E: $1.225.724
Categoría F: $1.242.889
Cajeros
Categoría A: $1.194.513
Categoría B: $1.199.977
Categoría C: $1.207.000
Auxiliares
Categoría A: $1.194.513
Categoría B: $1.202.315
Categoría C: $1.228.065
Auxiliares especializados
Categoría A: $1.203.879
Categoría B: $1.217.922
Vendedores
Categoría A: $1.194.513
Categoría B: $1.217.925
Categoría C: $1.225.724
Categoría D: $1.242.889
Un acuerdo de alcance nacional
El acuerdo tiene alcance nacional y rige para todos los trabajadores del país -incluidos los de la provincia de Mendoza- que se encuentren en relación de dependencia bajo este convenio. En ese marco, los empleadores quedan obligados a cumplir lo firmado por las partes.
También es clave tener en cuenta que estos montos no incluyen antigüedad (1% por año trabajado), presentismo ni otros adicionales vinculados a cada tarea.
A su vez, el básico detallado tampoco contempla el bono de $120.000. Por ejemplo, un cajero categoría A con un básico de $1.194.513 deberá sumar tanto los ítems propios de su puesto como la suma no remunerativa, lo que eleva su ingreso a más de $1.314.513.