Empleados de comercio: cuánto cobran en abril de 2026 y qué pasa con la actualización salarial

Los trabajadores de comercio consiguieron que, a partir de abril de 2026, haya una recomposición salarial en sus recibos. Hasta marzo percibían una suma no remunerativa de $100.000 que, desde ahora, quedará formalmente incorporada al salario básico de los empleados registrados del sector.

Se trata de una medida que impacta en todas las categorías del convenio colectivo de la actividad, desde el personal de maestranza hasta administrativos y vendedores de mayor jerarquía.

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Si bien la incorporación de la suma no remunerativa ya estaba prevista en la última negociación salarial , y desde la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) se había anticipado una reestructuración de escalas , lo cierto es que, a fines de marzo, no hay novedades sobre un nuevo aumento.

Los empleados de comercio en abril cobrarán la suma no remunerativa como parte del salario básico.

Por este motivo, se mantienen vigentes los valores definidos en el acuerdo previo , que contemplaba sumas fijas de $40.000 y $60.000 durante cuatro meses consecutivos. Esos montos ahora quedaron incorporados de forma definitiva al salario básico convencional en todo el país.

Empleados de comercio, a la espera de definiciones

Las tendencias de Google reflejan que las búsquedas sobre empleados de comercio crecieron más de un 400% en las últimas horas. Este salto evidencia el interés de miles de trabajadores por saber si hubo alguna actualización salarial, aunque hasta el momento no existe información oficial.

empleado comercio1 En las últimas horas creció la preocupación entre trabajadores de comercio.

Cuánto cobran los empleados de comercio en abril de 2026

Los salarios correspondientes a febrero se liquidan en los primeros días de abril. A continuación, se detallan los ingresos brutos por categoría para personal de jornada completa, con los montos no remunerativos ya integrados al básico.

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.158.852

Categoría C: $1.169.560

Administrativos

Categoría A: $1.167.268

Categoría B: $1.171.860

Categoría C: $1.176.448

Categoría D: $1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $1.218.519

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333

Auxiliares

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliar Especializado

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

Vendedores

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519

Qué incluyen estos salarios y a quiénes alcanzan

Estos valores corresponden a una obligación del empleador y aplican exclusivamente a trabajadores alcanzados por el convenio colectivo de la actividad.

En cambio, quienes se desempeñan fuera de la relación de dependencia o no tienen su vínculo laboral regularizado no cuentan con la garantía legal de percibir estos montos durante abril de 2026.

empleado comercio2 En principio, no hay aumentos pactados para trabajadores de comercio en abril de 2026.

Además, estos básicos no contemplan otros adicionales que pueden mejorar el ingreso, como la antigüedad -equivalente al 1% por cada año trabajado-, el presentismo y otros ítems específicos según la tarea.

Paritarias y nuevos aumentos, en suspenso

En síntesis, los montos que se percibirán en abril son los mismos que en marzo, con la diferencia de que la suma no remunerativa ahora queda incorporada al salario registrado.

Si bien estaba prevista una nueva reunión paritaria para la segunda quincena de marzo, hasta el momento no trascendieron novedades sobre aumentos ni actualizaciones salariales para abril de 2026.