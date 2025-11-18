El gobierno nacional quitará las retenciones al petróleo convencional

El jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció que el gobierno nacional eliminará las retenciones al petróleo convencional. Se trata de una medida que podría beneficiar a la provincia de Mendoza .

Según comunicó el exsecretario de Comunicación y Medios , la decisión se tomó para "fomentar el desarrollo del sector", como también para brindar previsibilidad, cuidar el empleo e incrementar la producción.

Actualmente, los derechos de exportación del petróleo convencional pueden llegar hasta 8% cuando el precio internacional superaba los US$60 por barril.

"Esta medida se acordó con las provincias productoras y, como primer paso, se firmó un acta de entendimiento entre el Ministerio de Economía y la provincia de Chubut, que se ha comprometido a rever sus cánones en un esfuerzo compartido entre la Nación y las provincias", explicó Adorni.

Además, indicó: "Menos impuestos es más inversión y más trabajo para los argentinos". Resta conocer si la provincia de Mendoza también firmará el acta de entendimiento al igual que Chubut.

Según detalló el Ministerio de Economía, hubo un encuentro entre Luis Caputo, el titular de la cartera del Interior, Diego Santilli y el gobernador de Chubut, Nacho Torres, en el cual firmaron el acta "para modificar el esquema de derechos de exportación del crudo convencional, con el objetivo de preservar la actividad en las cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones y cuidar el empleo".

Desde el Ministerio a cargo de Caputo aclararon que el acuerdo se extenderá "progresivamente" a otras provincias productoras, entre las que podría estar Mendoza.

"En este sentido, el Estado Nacional se compromete a adecuar el régimen de derechos de exportación avanzando en la quita de retenciones al crudo convencional; la provincia ratifica y profundiza sus políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y cánones; y las empresas se comprometen a sostener la producción y los planes de inversión necesarios para garantizar la continuidad de la actividad", indica el comunicado del Ejecutivo.

Además, agregaron: "Las inversiones que se impulsen en este marco priorizarán proyectos destinados a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales, reactivar equipos y pozos en cuencas maduras, mejorar la eficiencia operativa y sostener el nivel de empleo directo e indirecto asociado a la industria".

Qué dijo el Gobernador de Chubut

Nacho Torres celebró el acuerdo alcanzado con el gobierno de Javier Milei y expresó: "Es un paso histórico que defendimos con firmeza desde el Acuerdo de Competitividad que venimos trabajando junto a las operadoras y los gremios del sector. Esta decisión no solo reconoce el esfuerzo de nuestra gente, sino que también devuelve previsibilidad a uno de los motores centrales de la economía chubutense".

Según el gobierno de Santa Cruz, el mandatario provincial Claudio Vidal firmará el acta mañana en Buenos Aires. "La medida representa un paso muy importante para promover nuevas inversiones y acompañar el proceso de recuperación productiva en la Cuenca del Golfo San Jorge. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta decisión permitirá fortalecer el empleo local, dinamizar a los proveedores santacruceños y generar mejores condiciones para el desarrollo de los nuevos proyectos", indicaron desde el Ejecutivo santacruceño.

Además precisaron cómo quedará el nuevo esquema porcentual: