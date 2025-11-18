18 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Nueva medida

El gobierno nacional quitará las retenciones al petróleo convencional

El jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó la medida a través de sus redes sociales. De qué se trata este cambio en las retenciones.

El gobierno nacional quitará las retenciones al petróleo convencional

El gobierno nacional quitará las retenciones al petróleo convencional

 Por Sofía Pons

El jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció que el gobierno nacional eliminará las retenciones al petróleo convencional. Se trata de una medida que podría beneficiar a la provincia de Mendoza.

Según comunicó el exsecretario de Comunicación y Medios, la decisión se tomó para "fomentar el desarrollo del sector", como también para brindar previsibilidad, cuidar el empleo e incrementar la producción.

Lee además
Luz Grau en plena area de catar y calificar cafe
Proyección Internacional

Cafe de especialidad: una argentina de Mendoza hace historia en los Global Coffee Awards
Llega la Gala de las Bodegas en Valle de Uco: fecha, horario y todo lo que incluye la edición 2025
VITIVINICULTURA

Llega la Gala de las Bodegas en Valle de Uco: fecha, horario y todo lo que incluye la edición 2025

Actualmente, los derechos de exportación del petróleo convencional pueden llegar hasta 8% cuando el precio internacional superaba los US$60 por barril.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1990848611324998034&partner=&hide_thread=false

El comunicado de la Manuel Adorni y el Ministerio de Economía

"Esta medida se acordó con las provincias productoras y, como primer paso, se firmó un acta de entendimiento entre el Ministerio de Economía y la provincia de Chubut, que se ha comprometido a rever sus cánones en un esfuerzo compartido entre la Nación y las provincias", explicó Adorni.

Además, indicó: "Menos impuestos es más inversión y más trabajo para los argentinos". Resta conocer si la provincia de Mendoza también firmará el acta de entendimiento al igual que Chubut.

Según detalló el Ministerio de Economía, hubo un encuentro entre Luis Caputo, el titular de la cartera del Interior, Diego Santilli y el gobernador de Chubut, Nacho Torres, en el cual firmaron el acta "para modificar el esquema de derechos de exportación del crudo convencional, con el objetivo de preservar la actividad en las cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones y cuidar el empleo".

Desde el Ministerio a cargo de Caputo aclararon que el acuerdo se extenderá "progresivamente" a otras provincias productoras, entre las que podría estar Mendoza.

"En este sentido, el Estado Nacional se compromete a adecuar el régimen de derechos de exportación avanzando en la quita de retenciones al crudo convencional; la provincia ratifica y profundiza sus políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y cánones; y las empresas se comprometen a sostener la producción y los planes de inversión necesarios para garantizar la continuidad de la actividad", indica el comunicado del Ejecutivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/1990852783499571616&partner=&hide_thread=false

Además, agregaron: "Las inversiones que se impulsen en este marco priorizarán proyectos destinados a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales, reactivar equipos y pozos en cuencas maduras, mejorar la eficiencia operativa y sostener el nivel de empleo directo e indirecto asociado a la industria".

Qué dijo el Gobernador de Chubut

Nacho Torres celebró el acuerdo alcanzado con el gobierno de Javier Milei y expresó: "Es un paso histórico que defendimos con firmeza desde el Acuerdo de Competitividad que venimos trabajando junto a las operadoras y los gremios del sector. Esta decisión no solo reconoce el esfuerzo de nuestra gente, sino que también devuelve previsibilidad a uno de los motores centrales de la economía chubutense".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/1990853107207569602&partner=&hide_thread=false

Según el gobierno de Santa Cruz, el mandatario provincial Claudio Vidal firmará el acta mañana en Buenos Aires. "La medida representa un paso muy importante para promover nuevas inversiones y acompañar el proceso de recuperación productiva en la Cuenca del Golfo San Jorge. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta decisión permitirá fortalecer el empleo local, dinamizar a los proveedores santacruceños y generar mejores condiciones para el desarrollo de los nuevos proyectos", indicaron desde el Ejecutivo santacruceño.

Además precisaron cómo quedará el nuevo esquema porcentual:

  • Hasta US$65 precio referencial del barril de petróleo: 0% de retenciones,
  • Entre US$65 y US$ 80: 8% de retenciones en escala,
  • Por encima del US$ 80: 8% de retenciones.
Temas
Seguí leyendo

Histórico: una argentina mejor comunicadora global del vino

Argentina tiene el salario mínimo más bajo de la región: de cuánto es en dólares

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 18 de noviembre de 2025

Por qué no cobré la Beca Progresar de noviembre 2025

El Gobierno nacional desreguló y liberó el precio de la yerba mate

Aumentó Netflix: cuánto costarán ahora sus planes en Argentina

José Zuccardi alerta por la identidad del vino argentino ante el avance desregulatorio en el INV

ANSES: quiénes cobran este martes 18 de noviembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
El informe fue presentado en Fecovita a sala llena. Allí José Zuccardi fijo posición de la mayoría de  la vitivinícultura frente a las desregulaciones.
Polémica vitivinicola

José Zuccardi alerta por la identidad del vino argentino ante el avance desregulatorio en el INV

Las Más Leídas

El pasaje San Martín camino al centenario. ¿Cuál es su local más antiguo?
Historias de la Ciudad

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

El accidente vial ocurrió en Suipacha y Martínez de Rosas
Siniestro

Video: tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en Ciudad y una camioneta volcó

El informe fue presentado en Fecovita a sala llena. Allí José Zuccardi fijo posición de la mayoría de  la vitivinícultura frente a las desregulaciones.
Polémica vitivinicola

José Zuccardi alerta por la identidad del vino argentino ante el avance desregulatorio en el INV

Anabel fernández Sagasti ¿El nombre del kirchenerismo parala Corte Suprema?
Poder Judicial

Negociaciones por la Corte Suprema ¿El kirchnerismo propone a Anabel Fernández Sagasti?

Preocupación en la escuela Abraham Lemos por una grave denuncia de abuso sexual. video
Preocupación

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Te Puede Interesar

Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento. video
Es ley

Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento

Por Florencia Martinez del Rio
El gobierno nacional quitará las retenciones al petróleo convencional
Nueva medida

El gobierno nacional quitará las retenciones al petróleo convencional

Por Sofía Pons
Denuncia en Guaymallén: el SUTE y la DGE se pronunciaron sobre lo ocurrido el lunes.
Comunicado oficial

Denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén: los pedidos del SUTE y la respuesta de la DGE

Por Celeste Funes