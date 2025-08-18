DESREGULACIÓN

El Gobierno de Javier Milei disolvió la Comisión Nacional de Regulación del Transporte

A través de decreto, el Gobierno oficializó la disolución de la CNRT y su reemplazo por una nueva agencia bajo la órbita del Ministerio de Economía. Los detalles.

Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional avanzó en la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), tal como había adelantado el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. De ahora en más, el organismo pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La desregulación se oficializó a través del Decreto 584/2025 publicado en Boletín Oficial. Allí se definen las atribuciones que tendrá el nuevo organismo:

  • Ejercer la representación legal del Organismo;
  • Ejercer la dirección general del Organismo y entender en la gestión económica, financiera, patrimonial y contable, así como en la administración de los recursos humanos del mismo;
  • Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la estructura organizativa de la Agencia;
  • Aprobar el reglamento interno de funcionamiento;
  • Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos para el cumplimiento de los objetivos del Organismo;
  • Aceptar herencias, legados y donaciones;
  • Confeccionar y publicar la Memoria Anual del Organismo.
image
Celebrar contratos y convenios, en el ámbito de su competencia, con organismos estatales, provinciales, de CABA y municipales, así como con organismos internacionales públicos y privados y con empresas.

Este cambio se anunció a principios del julio dentro del paquete presentado por Sturzenegger, a poco de cumplirse las facultades delegadas para la reestructuración del Estado/ Noticias Argentinas

Por Pablo Segura
