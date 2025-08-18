BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno oficializó por decreto la reestructuración del Ministerio de Economía

El Gobierno reorganiza el Ministerio de Economía bajo la conducción de Luis Caputo: se redefinen funciones y se eliminan organismos. Los detalles.

El Gobierno oficializó por decreto la reestructuración del Ministerio de Economía

El Gobierno oficializó por decreto la reestructuración del Ministerio de Economía

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 585/2025 publicado en el Boletín Oficial, una reestructuración del Ministerio de Economía. Entre los cambios se destacan nuevas funciones para distintas áreas, confirmación de disoluciones y una redistribución de tareas internas.

Cambios en la regulación del comercio y la industria

La norma centrada en el ministerio que dirige Luis Caputo, redefine los objetivos de la Secretaría de Industria, incorporando su participación en las negociaciones con la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en temas de su competencia. Además, se le asigna la asistencia en cuestiones pendientes del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.

Lee además
El Gobierno de Milei disolvió la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
DESREGULACIÓN

El Gobierno de Javier Milei disolvió la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
La economía encerrada entre tasas, pesos y dólares: un laberinto difícil para el Gobierno.
Politíca Monetaria

La economía encerrada entre tasas, pesos y dólares: un laberinto difícil para el Gobierno
Mercosur, Uni
El Gobierno oficializó por decreto la reestructuración del Ministerio de Economía

El Gobierno oficializó por decreto la reestructuración del Ministerio de Economía

A la Subsecretaría de Gestión Productiva se le suma la función de asistir a la Secretaría en la regulación de la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación y comercialización de productos derivados del cáñamo industrial y su biomasa, excluyendo expresamente a la flor.

Eliminación de objetivos en agricultura, pymes y producción agropecuaria

Se eliminó el objetivo 16 de la Secretaría de Hacienda, que establecía la participación en la formación de expertos en niveles gerenciales de la Administración Pública Nacional.

También se modificaron los objetivos de la Secretaría de Agricultura, tras la disolución de algunas de sus dependencias. En ese contexto, se eliminó el objetivo de la Subsecretaría de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores, que consistía en la elaboración de políticas públicas y estudios dirigidos a las MiPyMES y emprendedores.

Asimismo, se suprimió el objetivo 10 de la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal, que establecía su asistencia en la aplicación de la Ley N.º 26.141 (Actividad Caprina) y la Ley N.º 25.422 (Ganadería Ovina).

Por otra parte, la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional será sustituida, y sus funciones pasan a centrarse en la coordinación de la actualización del Código Alimentario Argentino (CAA).

Nuevas estructuras en la Secretaría de Transporte

El decreto también modifica los objetivos de la Secretaría de Transporte y de su Subsecretaría de Transporte Automotor. En esta línea, se aprobaron las estructuras organizativas de primer nivel operativo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, así como las de primer y segundo nivel operativo de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.

Además, se aclara que no se adoptan medidas sobre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) debido a una medida cautelar vigente.

Transferencias de funciones y direcciones

Se transfirió la Dirección de Estadística Vial, anteriormente bajo la órbita de la ex Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la Secretaría de Transporte. También fueron trasladadas a la Subsecretaría de Transporte la Dirección de Coordinación Interjurisdiccional y Normalización Normativa y la Dirección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito.

poda podar vid frutales campo agricultura 1
Mediante decreto, el Gobierno oficializó una reestructuración del Ministerio de Economía

Mediante decreto, el Gobierno oficializó una reestructuración del Ministerio de Economía

En paralelo, las funciones de los disueltos Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y Instituto Nacional de Semillas (INASE) pasan a la órbita de la Secretaría de Agricultura. De este último también se trasladan la Dirección de Registro de Variedades y la Dirección de Fiscalización.

Reorganización del INV, INPI y Casa de Moneda

Se incorpora el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Dirección Nacional de Semillas como unidades organizativas de primer nivel operativo bajo la dependencia de la Secretaría de Agricultura.

A su vez, se aprueba la nueva estructura de primer nivel operativo del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que ahora funcionará como organismo desconcentrado dentro de la Secretaría de Industria y Comercio.

Finalmente, se establece que Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal pasa a ser una empresa y ente del Sector Público Nacional, en el ámbito del Ministerio de Economía/ Noticias Argentinas

Temas
Seguí leyendo

Dólar tarjeta: por qué el Gobierno lo mantiene pese al fin del cepo ¿Cómo zafar del impuesto?

El Gobierno activa plataforma para la privatización de empresas estatales

El Gobierno de Milei avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados

El Gobierno de Mendoza otorgó un incentivo salarial para un grupo determinado de docentes

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 18 de agosto de 2025

Agosto en modo ahorro: todas las promociones bancarias activas en Mendoza

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

ANSES: quiénes cobran este lunes 18 de agosto de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos
De norte a sur

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

Gran convocatoria de público se hizo presente en el Manzo Histórico, en Tunuyán.
Valle de Uco

Tunuyán vivió un emotivo 175° aniversario de San Martín en el Manzano Histórico

Te Puede Interesar

El reactor de IMPSA, esta mañana, en Ruta 40 de Luján de Cuyo. 
resta la última etapa

Mega operativo: cuándo continuará el traslado del reactor de IMPSA a la refinería de YPF

Por Pablo Segura
Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

Por Soledad Maturano
El juicio por el homicidio de Facundo Almendra comienza este lunes.
Polo Judicial

Comenzó el juicio al padre acusado de matar a su hijo en San Carlos

Por Carla Canizzaro