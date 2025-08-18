El Gobierno oficializó por decreto la reestructuración del Ministerio de Economía

El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 585/2025 publicado en el Boletín Oficial, una reestructuración del Ministerio de Economía . Entre los cambios se destacan nuevas funciones para distintas áreas, confirmación de disoluciones y una redistribución de tareas internas.

La norma centrada en el ministerio que dirige Luis Caputo , redefine los objetivos de la Secretaría de Industria , incorporando su participación en las negociaciones con la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en temas de su competencia. Además, se le asigna la asistencia en cuestiones pendientes del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.

A la Subsecretaría de Gestión Productiva se le suma la función de asistir a la Secretaría en la regulación de la importación , exportación , cultivo, producción industrial, fabricación y comercialización de productos derivados del cáñamo industrial y su biomasa, excluyendo expresamente a la flor .

Se eliminó el objetivo 16 de la Secretaría de Hacienda, que establecía la participación en la formación de expertos en niveles gerenciales de la Administración Pública Nacional.

También se modificaron los objetivos de la Secretaría de Agricultura, tras la disolución de algunas de sus dependencias. En ese contexto, se eliminó el objetivo de la Subsecretaría de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores, que consistía en la elaboración de políticas públicas y estudios dirigidos a las MiPyMES y emprendedores.

Asimismo, se suprimió el objetivo 10 de la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal, que establecía su asistencia en la aplicación de la Ley N.º 26.141 (Actividad Caprina) y la Ley N.º 25.422 (Ganadería Ovina).

Por otra parte, la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional será sustituida, y sus funciones pasan a centrarse en la coordinación de la actualización del Código Alimentario Argentino (CAA).

Nuevas estructuras en la Secretaría de Transporte

El decreto también modifica los objetivos de la Secretaría de Transporte y de su Subsecretaría de Transporte Automotor. En esta línea, se aprobaron las estructuras organizativas de primer nivel operativo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, así como las de primer y segundo nivel operativo de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.

Además, se aclara que no se adoptan medidas sobre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) debido a una medida cautelar vigente.

Transferencias de funciones y direcciones

Se transfirió la Dirección de Estadística Vial, anteriormente bajo la órbita de la ex Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la Secretaría de Transporte. También fueron trasladadas a la Subsecretaría de Transporte la Dirección de Coordinación Interjurisdiccional y Normalización Normativa y la Dirección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito.

En paralelo, las funciones de los disueltos Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y Instituto Nacional de Semillas (INASE) pasan a la órbita de la Secretaría de Agricultura. De este último también se trasladan la Dirección de Registro de Variedades y la Dirección de Fiscalización.

Reorganización del INV, INPI y Casa de Moneda

Se incorpora el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Dirección Nacional de Semillas como unidades organizativas de primer nivel operativo bajo la dependencia de la Secretaría de Agricultura.

A su vez, se aprueba la nueva estructura de primer nivel operativo del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que ahora funcionará como organismo desconcentrado dentro de la Secretaría de Industria y Comercio.

Finalmente, se establece que Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal pasa a ser una empresa y ente del Sector Público Nacional, en el ámbito del Ministerio de Economía/ Noticias Argentinas