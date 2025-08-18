AMBIENTE Y MINERÍA

Mendoza intensificó controles al transporte de minería en operativo realizado en la Ruta 7

La Policía Ambiental reforzó los controles de minería en Mendoza sobre la Ruta Nacional 7. Labraron 20 actas y difundieron nuevas normas de trazabilidad minera.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Sitio Andino Economía

La Policía Ambiental Minera (PAM) llevó a cabo un operativo de fiscalización sobre el transporte de minerales, en conjunto con Gendarmería Nacional, la Policía Vial de la Provincia, la Policía Rural y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Durante el procedimiento se inspeccionaron decenas de camiones y se labraron 20 actas por diversas infracciones.

Los controles se realizaron sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del Parque Industrial de Luján de Cuyo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y la documentación obligatoria exigida a los transportistas mineros, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Minero y el Reglamento de Policía Minera vigente.

Irregularidades detectadas durante la fiscalización

“Detectamos fallas en medidas de seguridad, como la falta de lonas protectoras, y aprovechamos para informar a los transportistas sobre las nuevas disposiciones del Código de Procedimiento Minero. A partir de ahora es obligatoria la tenencia de la Guía de Transporte de Minerales para circular”, explicó Guillermo Bickham, jefe de la PAM.

Guía de Transporte de Minerales: una herramienta obligatoria

Las Guías de Transporte de Minerales son un requisito fundamental para garantizar la trazabilidad y transparencia en el traslado de minerales dentro del territorio provincial. Para su emisión, los productores deben acreditar que sus derechos mineros están legalmente habilitados y presentar el Informe Ambiental debidamente aprobado, cumpliendo con todas las exigencias técnicas y ambientales que establece la normativa vigente.

La falta de esta documentación autoriza a la Policía Minera a labrar actas, decomisar la carga o iniciar acciones administrativas y judiciales, según el caso. Durante el operativo, los agentes también reforzaron la información sobre las nuevas obligaciones que impone esta guía.

Cómo se completa la Guía de Transporte

Este documento debe completarse de manera online por el productor minero o la persona autorizada para el transporte. Debe incluir datos detallados sobre el origen del mineral, el tipo, la cantidad, los datos del transportista, el medio de transporte y el destino final de la carga.

Obligaciones para transportistas y comercializadores

Durante el operativo también se recordó que toda persona física o jurídica que transporte o comercialice minerales dentro de la provincia debe exhibir la Guía de Transporte de Minerales ante requerimiento de la Policía Minera, fuerzas de seguridad provinciales o cualquier autoridad competente.

En casos de traslado interno dentro de un mismo proyecto minero —cuando no se utilicen rutas provinciales o nacionales— se podrá emitir una guía interna, siempre con autorización de la autoridad minera correspondiente.

Refuerzo del control y fiscalización

El despliegue de control incluyó móviles y personal de la Policía Vial y la Policía Rural, así como equipamiento tecnológico y dispositivos de seguridad específicos para fiscalizar el transporte minero.

Este operativo forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el control y la trazabilidad de los minerales extraídos y transportados en Mendoza, alineada con los principios de transparencia, sostenibilidad y legalidad promovidos por el nuevo Código de Procedimiento Minero.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

