24 de marzo de 2026
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Economía

Economía lanza nueva licitación de deuda por casi $8 billones

El financiamiento local se vuelve crucial frente a la imposibilidad de emitir en el exterior.

Luis Caputo en su paso por Mendoza.

Luis Caputo en su paso por Mendoza.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

Al iniciarse la semana financiera, el Ministerio de Economía dará a conocer las condiciones de una nueva licitación de deuda pública destinada a renovar vencimientos por casi $8 billones.

La Secretaría de Finanzas publicará este miércoles el set de bonos que pondrá a consideración del mercado el próximo viernes. Analistas financieros siguen de cerca la estrategia que adoptará la conducción económica frente al actual escenario interno y a la volatilidad del mercado global.

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Tercera licitación del bono AL27 en dólares

En paralelo, se llevará a cabo la tercera licitación del bono AL27 en dólares, por un monto de US$150 millones. En este caso, será clave el valor de la tasa que se le exigirá a Economía, en un contexto de mayor inquietud por la situación internacional. En operaciones anteriores, la primera licitación se cerró con un rendimiento del 5,94%, mientras que la segunda descendió a 5,7%.

El próximo lunes se realizará la segunda ronda de la segunda operación por US$100 millones, aplicando la tasa de corte del viernes.

Ante la imposibilidad de emitir deuda en el exterior, el financiamiento local se vuelve fundamental para la cartera económica. En ese sentido, el jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, señaló recientemente su intención de incrementar la captación de recursos en el mercado doméstico.

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