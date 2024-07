Dos cámaras preparan su "propuesta" al Gobierno por la lucha antigranizo

" Nos preocupa esto (la decisión de terminar con la lucha antigranizo) porque no sólo es transversal a la agricultura sino que la matriz productiva de San Rafael ha cambiado mucho y es uno de los destinos preferidos del turismo a nivel nacional. Y si bien hubo casos lamentables, queda demostrado que la lucha ha mitigado los daños por las tormentas, y por eso creemos que eliminándola será más complicado la cuestión de fondo ", señaló Brega .

Al defender el sistema antigranizo como lo hizo también el sector cooperativo , el dirigente sureño retrucó el planteo del gobernador Cornejo acerca de que su eficiencia no está comprobada, al afirmar que "la estadística muestra que en 30 años la severidad de las tormentas ha bajado ".

Sin embargo, reconoció que existe cierta apertura del Gobierno a analizar otras alternativas. Una ventana que desde el sector primario quieren aprovechar en una suerte de "transición" para que, tal vez con un cambio de manos, los aviones sigan en actividad .

"Estamos preparando una propuesta en conjunto para que no se elimine por completo la lucha antigranizo para el Sur de la provincia", adelantó Brega, respecto a una idea que, por el momento, no cuenta con la adhesión de otras entidades como la de Valle de Uco por tratarse de otro tipo de geografía, donde históricamente los aviones no han podido actuar.

Defensores de la lucha antigranizo

Al mismo tiempo, las entidades recibieron con beneplácito el lanzamiento del crédito a una tasa bonificada al 14% que, de la mano del Banco Nación y el Fondo de la Transformación y Crecimiento, el Gobierno puso en marcha para la colocación de malla antigranizo en las fincas.

Para el presidente de la Cámara de San Rafael "es muy buena la posibilidad para que la agricultura pueda acceder a la tela antigranizo, y también la tasa. Aunque estamos preocupados porque creemos en la mitigación: si seguimos teniendo la intensidad de tormentas que han habido, no hay tela que aguante".

En el oasis Sur, aunque sin un número preciso de la superficie protegida, confirman que los grandes paños de viñedos tienen tela antigranizo. Y que el crédito ayudará a extenderla a fincas de pequeños productores, hasta ahora desfavorecidos por los altos costos de instalación y la falta de financiamiento acorde.

De todos modos, el panorama a nivel provincial divide las aguas. Y por eso siembra interrogantes acerca del rumbo a tomar.

Es que mientras en el San Rafael y Alvear se aferran a continuar con la defensa o lucha activa a través de los aviones y por eso preparan su plan alternativo, en el oasis Centro y Noreste empiezan a mostrarse más a favor de centrar recursos en la defensa pasiva. Esto es, justamente cubrir la mayor área posible con malla antigranizo.

La postura del Valle de Uco

"Este tipo de crédito blando nos da una buena posibilidad a quienes tenemos un emprendimiento agrícola. Muchas pymes están ávidas de financiamiento para invertir, dependerá de su capacidad crediticia, pero la idea desde la institución es ayudarlas a armar sus proyectos" subrayó Juan Roth, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán.

Como contracara del sistema de mitigación del granizo que pretende sostener el Sur, Roth prevé que el destino del crédito será mayoritariamente la colocación de la tela, además de invertir en eficiencia energética e hídrica, con la electrificación de pozos de riego.

Más crítico de la lucha, el titular de la Cámara de Tunuyán señaló que "desde hace un tiempo veníamos observando su falta de eficiencia, dado que los aviones no pueden sobrevolar la zona. Se ha combatido con cañones de ioduro tierra-aire, pero debido a su cantidad no ha sido eficiente; por eso para nosotros lo mejor es contar con malla antigranizo y seguro agrícola".