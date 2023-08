Dolarización: qué dijo Mondino en Mendoza del plan económico de Milei

Conferencia de prensa partido demócrata Por la noche, Diana Mondino encabezó una charla abierta en la sede del Partido Demócrata Foto: Cristian Lozano

Dólar como moneda

Que cobramos y gastamos en pesos pero ahorramos con la mira puesta en el dólar no es novedad. En eso se basa el plan dolarizador de Javier Milei, un concepto al que también se refirió Mondino como parte del programa económico.

"Es una herramienta del plan económico. Queremos que una maestra con dos niños pueda ahorrar para invertir en lo que quiera, y que los ahorros de muchos puedan ir a la inversión. Si no hay inversión no hay crecimiento. Para que la persona pueda tener ahorro necesita un mayor salario o menor costo de la canasta básica, un sistema financiero y mercado de capitales que funcionen y atiendan sus necesidades, y una moneda en la que valga la pena ahorrar", precisó Mondino.

Asimismo, habló de eliminar "cualquier impedimento" para el ahorro, en referencia al actual cepo cambiario. Y un tema espinoso y polémico: avanzar en una reforma laboral e impositiva "para que la gente que quiera, y pueda, trabaje más para ganar más. Y que una empresa quiera, y pueda, contratarla".

¿Cómo se avanzaría en forma rápida y ordenada? Destinando los recursos del Estado a lo que es su competencia: defensa, seguridad y justicia, con énfasis también en salud, complementándose, según Mondino con "la dolarización para lograr estabilidad de la moneda, hoy afectada por las Leliqs. Sin eso será muy difícil bajar la inflación ni los impuestos, y que la señora pueda ahorrar".

¿Qué tan intrincada sería implementar la dolarización en una economía bimonetaria como la de Argentina?

"No sería tan difícil de lograr, porque la gente ya está dolarizada: los contratos se hacen en dólares, el propio Gobierno define el precio de la energía en dólares y el precio del dólar. También cuántos impuestos tenés que pagar en dólares por actividades de exportación. Lo que falta es que la capacidad de ahorro de la gente sea en dólares si quisiera", explicó la economista.

Efecto Ecuador

Sin embargo, Mondino fue más allá para hablar de "libertad de monedas": "si se trabaja en Misiones manejarse en guaraníes, y si se exporta a Brasil poder quedarse con los reales, o pesos chilenos estando en Mendoza. No tener que estar obligado a cambiar el resultado de cada transacción a pesos".

Y en tal caso, ¿cómo evitar los efectos indeseados de dolarizar la economía, como ocurrió en Ecuador con la suba de los índices de pobreza y desempleo?

"No estoy tan segura de eso. En Ecuador la dolarización llegó tras una brutal crisis financiera. Pero los países sólo crecen con productividad, no hay otra excusa. Eso es trabajar más y mejor, con los mismos recursos hacer más cosas: insisto en que la dolarización es un instrumento potente, que implica sacar una piedra del camino, pero mientras no crezca la productividad en Argentina, magia no hay".

Fin a los acuerdos de precios

Aunque sin dar precisiones de una política antiinflacionaria específica, Mondino derribó con ironía cualquier posibilidad de mantener los actuales acuerdos como Precios Justos ("tengo una palabra para definirlo, pero soy una dama").

Consideró que "nunca funcionó el control de precios en ningún lugar del mundo. Es una pérdida de tiempo, porque nos desvía de trabajar en lo realmente importante. Vamos a tratar de eliminarlo lo más rápido posible".

¿Cuánto llevará terminar con la inflación? "Dependerá de qué tan rápido se pueda resolver el enorme problema que son los pasivos del Banco Central, como la "bomba" de las Leliqs. El tema es: si eliminamos la inflación, ¿nos quedaríamos con los sueldos y jubilaciones actuales? ¿Con este nivel de actividad económica, estas tasas de interés y la imposibilidad de ahorrar? Hay muchas cosas para modificar e ir aterrizando simultáneamente".

Justamente, mejorar las jubilaciones también está en el programa económico. Una promesa que, para concretarse, va atada a la formalización del mercado laboral, para incrementar los aportes que deben financiar al sistema previsional argentino.

Otra propuesta en el plan de Milei: la recomposición de tarifas. En este punto, apunta a "eliminar el 45% de impuestos que tienen para que haya inversión".

"Con todo esto creemos que vamos a poder con la inflación, pero no llegaremos a 0 de un día para el otro. Pensemos que con suerte este año va a terminar con 150%. Hay que ir bajándola, pero la clave es aumentar la productividad".

Mercosur y China

Aunque los cuestionamientos al Mercosur no son nuevos, Milei también tiene en la mira el futuro del bloque económico. En tal sentido, desde su equipo advierten que tal como fue concebido a fines de los '80 ya no va más "porque el mundo cambió y los países miembros también".

Mondino puso como ejemplo el "crecimiento sostenido de Paraguay y Uruguay" y también que "Brasil ya no depende de Argentina para importar ciertos productos, y viceversa".

Por eso, señaló que "en vez de comerciar entre los 4 países y que pocos se beneficien, intentar un sistema en que puedan trabajar en conjunto. Hoy tenemos "desviación de comercio" y no "creación": en lugar de hacer lo mejor, hacemos lo que se puede. Y la verdad es que los cuatro países están lo suficientemente maduros y asentados como para un proyecto que nos permita a todos crecer muchísimo más".

El futuro del comercio exterior tampoco excluye las relaciones bilaterales con China, uno de los principales mercados para Argentina. En tal sentido, la experta no eludió la sentencia de Milei al proponer la ruptura con el gigante asiático e incluso con el mismo Brasil ("Yo no hago acuerdos con comunistas"), aunque relativizándola.

"Con China no se va a incentivar acuerdos "Estado-Estado" sin transparencia, como el del swap, del que no se saben detalles, como tampoco de los contratos para las represas. Los privados pueden hacer las transacciones que quieran, con China o cualquier lugar del mundo. En cuanto a Brasil, queremos abrir la discusión a otros temas más allá de aranceles, y la chance de formar un bloque conjunto de negociación para venderle al resto del mundo".