Cuatro mil botellas de vino de dos bodegas boutique mendocinas fueron compradas por un importador de Brasil

Se trata de los dueños de la Vinería Cembra, un proyecto de una familia argentina instalada en Porto Alegre, en Río Grande do Sul, el Estado brasilero con más consumo de vino per cápita. Padre e hijo estuvieron hace unos meses en la provincia recorriendo 14 bodegas en busca de etiquetas de vinos de calidad, priorizando bodegas boutique, que no busquen la venta masiva en ese país.