11 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Cuatro de cada diez familias recurren a sus ahorros para cubrir los gastos diarios

Entre la pérdida de ingresos y la inflación, las familias apelan a lo que tienen a mano: ahorros, fiado y la ayuda de allegados. Qué indica el INDEC.

Por Sitio Andino Economía

Cada vez más familias deben recurrir a sus ahorros para cubrir los gastos diarios, mientras que entre los estratos crece el endeudamiento con amigos o familiares. En 2025, el 37,4% de las familias consultadas estaba endeudada, por lo que se determinó que este nivel duplica al que había dos décadas atrás.

Además, a medida que desciende el nivel de ingresos se incrementa la toma de préstamos. En el primer semestre de 2025, uno de cada cuatro hogares se endeudó y, dentro del estrato de ingreso bajo, lo hizo uno de cada tres, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Soluciones provisorias para afrontar los gastos

Para atender sus necesidades, y ante la ausencia de nuevos ingresos monetarios -laborales o no laborales-, los hogares recurren a otras estrategias como complemento. Incluyen la venta de pertenencias o el uso de ahorros, los préstamos con entidades bancarias u otros mecanismos informales (familiares, por ejemplo), y la financiación de compras en cuotas o al fiado.

También se observa una caída de los ingresos en especie y un incremento de la financiación de los gastos -sea por vías formales, como las tarjetas de crédito, o informales, como el fiado- y de la utilización de ahorros para gastos corrientes.

Entre las estrategias de financiamiento, los préstamos de bancos y financieras se incrementaron 10,8 puntos, y el uso de tarjeta de crédito o pago en fiado tuvo un aumento de 28,9 puntos entre 2003 y 2025.

Cada vez más familias deben recurrir a sus ahorros para cubrir los gastos diarios.

Además, a medida que desciende el nivel de ingresos se incrementa la toma de préstamos. En el primer semestre de 2025, uno de cada cuatro hogares se endeudó y, dentro del estrato de ingreso bajo, lo hizo uno de cada tres..

En cuanto a la solicitud de préstamos de los hogares, en el estrato de ingreso alto y medio hay una mayor cantidad que se endeuda con entidades bancarias y financieras. Dentro del estrato de ingreso bajo, predomina el endeudamiento informal con familiares o amigos.

El porcentaje de hogares que utilizó ahorros tuvo un incremento entre 2018 y 2020, cuando alcanzó un valor cercano al 35%. A partir de entonces se mantuvo relativamente estable, hasta el primer semestre de 2024, cuando volvió a registrar una suba y llegó al valor máximo de la serie (40,1%).

El porcentaje de hogares con uso de préstamos bancarios y del sistema financiero en general, se redujo y se estancó desde 2020 hasta 2023. A partir de 2024, se observa un nuevo crecimiento de esta estrategia, con niveles similares a los de 2019. En el segundo semestre de 2020 se observó un crecimiento de hogares que recibieron subsidios y transferencias en dinero que alcanzó el 27,5%.

