Tarjeta de crédito: cuánto cuesta financiar los consumos si no se abona el total

La pérdida del poder adquisitivo impulsa a más argentinos a financiar sus consumos con tarjeta

El uso de la tarjeta de crédito entre los argentinos continúa en niveles elevados , evidenciando un fuerte aumento del financiamiento con plástico a lo largo del año y una mayor tendencia a cubrir los gastos mediante el pago mínimo , lo que implica el riesgo de acumular intereses exponenciales .

En un contexto de pérdida del poder adquisitivo , la tarjeta de crédito se consolida como una herramienta clave de financiación para el consumo diario , aunque esto incrementa la presión sobre las finanzas personales al momento de afrontar el resumen mensual bancario.

Durante octubre , las operaciones en pesos con tarjetas de crédito aumentaron en términos nominales un 1,3% mensual , alcanzando un saldo total de $21,9 billones , según un informe de First Capital Group. En la comparación interanual, esto representa un crecimiento del 63,4% , frente a los $13,4 billones registrados en el mismo mes de 2024.

El reporte, elaborado con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al 31 de octubre de 2025, destacó que en términos reales se observa una caída mensual del 1,2% , aunque con un incremento anual del 24,2% .

Por su parte, el Informe de Pagos Minoristas del BCRA reveló que las tarjetas de crédito superaron a las de débito en cantidad y volumen de operaciones. En agosto, se realizaron 180,4 millones de transacciones con crédito por $9,4 billones, frente a 178 millones con débito por $4,7 billones.

El crédito ha ganado terreno de forma sostenida: en 2022 representaba apenas el 13,3% del total de operaciones, mientras que en 2025 ya alcanza el 46,2%.

Asimismo, el Informe de Inclusión Financiera del BCRA de octubre confirmó que la tarjeta de crédito sigue siendo el principal instrumento de crédito, con 14,6 millones de deudores, lo que supone un aumento del 4% en el primer semestre de 2025 y una cobertura del 39,6% de la población adulta.

Crece la preocupación por el costo del financiamiento

Frente a este panorama, crece la preocupación por el costo del financiamiento. En los últimos meses, las tasas de interés se mantuvieron elevadas por la menor circulación de pesos durante el proceso electoral. Si bien, tras la victoria del oficialismo, el Gobierno comenzó una reducción gradual de las tasas, el impacto aún se percibe en los costos del financiamiento con tarjeta.

El Informe de Pagos Minoristas del BCRA reveló que las tarjetas de crédito superaron a las de débito

Cabe recordar que las compras en un solo pago no generan interés, aunque pueden incluir impuestos y gastos administrativos. En cambio, los consumos en cuotas o con pago mínimo sí enfrentan intereses por financiación, y si ni siquiera se cancela el monto mínimo, se aplican intereses punitorios.

El Costo Financiero Total (CFT) representa el monto real que se paga por financiar una deuda con tarjeta de crédito. Está compuesto, entre otros factores, por la Tasa Nominal Anual (TNA) —que determina la cuota pura, fija o variable— y el IVA.

La TNA es la tasa que se aplica sobre el capital prestado a un año, variando según el plazo de devolución: cuanto más extenso es el crédito, mayor resulta la TNA.

Cabe recordar que las compras en un solo pago no generan interés, aunque pueden incluir impuestos

Por ejemplo, en el Banco Macro, la TNA para financiar consumos con tarjeta de crédito se ubica actualmente en 105,30%, mientras que el CFT Nominal Anual con IVA asciende a 127,41%. En cuanto a los intereses punitorios, la TNA es del 52,65% y el CFTNA con IVA alcanza el 63,70%.