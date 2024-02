Cuánto recortó el Gobierno el fideicomiso a organizaciones sociales.

Pero ahora, el Gobierno, vía decreto firmado por el presidente Javier Milei, dispuso que la mayor parte de la asignación del 30% en adelante se destine a obras de infraestructura económica. Y un porcentaje mínimo al FISU, el fideicomiso en cuestión.

Cómo queda el fideicomiso

Así, en adelante la distribución queda de la siguiente manera:

-- Al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU): 1%.

-- A obras de infraestructura económica: 94%.

-- Al fomento del turismo nacional: 5%.

"Corresponde efectuar modificaciones en torno a los porcentajes de distribución que les corresponden a determinados organismos", fundamentaron desde el Gobierno.

Durante 2023, el monto captado fue casi $6.000 millones. Los movimientos sociales beneficiados por ese fideicomiso son los nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), con Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez como máximos referentes.

Durante las últimas semanas, el FISU fue el eje de una polémica fomentada desde el Gobierno, quien dio a entender que era una "caja negra" de dirigentes como Grabois.

Sin embargo, el secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, aseguró que en una auditoría realizada al manejo del FISU no se hallaron pruebas que justifiquen las acusaciones. "No he encontrado quejas ni críticas. Es más, si no fue ésta la única Secretaría que funcionó bien durante el gobierno de Fernández, pega en el palo", aseveró Pareja.