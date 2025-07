Crisis de producción y consumo: ¿qué piensan los empresarios de Mendoza?

La economía argentina atraviesa un 2025 con señales contradictorias , mientras algunos indicadores muestran mejoras puntuales , pero la percepción general del sector privado es que este año no alcanzará para consolidar una reactivación . En distintos rubros, los empresarios admiten la actividad errática y transmiten su preocupación por los principales indicadores que son los que no arrancan: Producción y consumo .

Mirada mendocina: incertidumbre y esperanza

Con este panorama, Sitio Andino salió a consultar a pequeños y medianos empresarios mendocinos sobre su visión de lo que ven para 2025 y el próximo año, y las respuestas están cargadas de algo de esperanza, pero que chocan con la dura realidad.

Lucas Gilbert: sin precios competitivos ni horizonte

Lucas Gilbert, titular de Agrocosecha, se mostró preocupado por el escenario económico actual y el impacto en las economías regionales. “Estamos atravesando una situación muy complicada, y todo indica que se mantendrá así por lo menos durante el resto del año”, advirtió. Según explicó, “ningún producto agrícola ha alcanzado un precio razonable o competitivo, y en muchos casos ni siquiera se están cubriendo los costos de producción”. Gilbert sostuvo que los altos costos y la baja demanda generan una “saturación de oferta” que afecta a la vitivinicultura, la fruticultura y la horticultura en toda la región de Cuyo.

El empresario remarcó que “C, no por falta de voluntad del productor, sino por la falta de un horizonte claro”, indicó. En su opinión: “Hace falta una reforma impositiva, políticas que nos ayuden a mejorar la estructura de costos y una revisión de las leyes laborales”. Además, destacó la importancia de “ajustar las tasas bancarias y mejorar las condiciones crediticias, para que los productores puedan acceder a financiamiento real”.

Respecto a 2026, Gilbert se mostró cauteloso, aunque con expectativas. “Si las condiciones financieras mejoran y se generan incentivos reales para la tecnificación y reducción de costos, podremos volver a ser competitivos”, afirmó. También insistió en la necesidad de políticas públicas específicas: “Programas como Mendoza Activa fueron clave para incorporar tecnología y mejorar la rentabilidad; necesitamos iniciativas similares que permitan trabajar en conjunto con gobiernos y entidades privadas”.

Sebastián Halpern: altos costos y paralización regional

Sebastián Halpern, titular de Halpern SRL, especializado en infraestructura de riego, trazó un diagnóstico crítico sobre la situación del sector agrícola en lo que resta del año. “El que no se adapte a las nuevas formas, trabajando mucho en lo que es eficiencia y reduciendo costos, realmente la tiene muy complicada, pero no de ahora, la tiene complicada hace un año y medio”, aseguró. “Hoy en Argentina somos muy caros. Estamos más caros que cualquier país de alrededor nuestro o del mundo. Estamos muy altos en dólares”. Según Halpern, esto ha provocado un freno generalizado: “La economía regional está frenada, no avanza, no hay movimiento, los productores no les dan los números para poder invertir"

De cara a 2026, el empresario sostuvo que la única expectativa posible es la esperanza de una reactivación, aunque advirtió que el deterioro es profundo. “Yo no creo que el 2025 arranque, y el 2026 lo único que nos queda es tener esperanza de que arranque”, dijo. Si bien reconoció mejoras a nivel macroeconómico, subrayó que las economías regionales están en crisis: “Creo que se ha mejorado mucho la macro a nivel país, pero las economías regionales estamos hechos pelotas”.

Nicolás Giorlano: energías renovables con expectativas moderadas

Nicolás Giorlano, titular de Solhe, una empresa de energía alternativa, trazó un panorama de expectativa moderada para el segundo semestre de 2025, especialmente en el área de energías renovables. “Es un sector con costos crecientes en la electricidad, lo estamos viendo todo el tiempo, y todavía faltan muchos ajustes”, advirtió. Aunque señaló que hay interés creciente por la inversión en energía solar, sostuvo que “no todos se están animando a hacer reformas estructurales a largo plazo”. Según Giorlano, el contexto de incertidumbre preelectoral mantiene al sector en pausa: “Hasta las elecciones, en el corto plazo, va a estar todo muy calmo”.

Con vistas a 2026, Giorlano señaló que "la clave estará en el acceso al crédito y la aplicación efectiva de medidas ya anunciadas". “Yo creo que después de las elecciones esto necesariamente tiene que despegar y va a crecer mucho más cuando acompañe la mejora de tasas para el financiamiento”, afirmó. Destacó además avances normativos que podrían dinamizar el sector: “La Secretaría de Energía de Nación sacó una nueva resolución que permite la inyección de sistemas de hasta 15 megas, cuando antes era hasta 2; eso abre muchas oportunidades”. También apuntó a reformas impositivas en discusión y advirtió sobre un riesgo concreto: “Se vencen algunas leyes de beneficios fiscales a fin de año que sabemos que no se van a renovar, por eso desde la Cámara de Energías Renovables se están proponiendo proyectos de ley alternativos”.

Adrián González: turismo con incertidumbre permanente

Desde el sector turístico, Adrián González, gerente de uno de los principales hoteles de Mendoza, integrante de AEGHA y de la Cámara Hotelera, asegura a Sitio Andino que 2025 “Ha sido un año muy duro, y hay que esperar hasta octubre para ver si después de las elecciones cambia un poco la coyuntura”. Según explicó, el rumbo económico dependerá de varios factores clave: “Ver qué va a suceder con el dólar, si vamos a tener un dólar más competitivo a nivel mundial que permita que venga más turismo extranjero, y si puede haber una baja de impuestos que alivie la presión impositiva y los márgenes tan chicos que tenemos”.

De cara a 2026, González anticipó dos escenarios posibles, según cómo evolucione la economía en los próximos meses. “Si la gente tiene mejor poder adquisitivo va a viajar, porque este año no ha podido viajar tanto, entonces vamos a poder trabajar mejor”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que la situación sigue siendo frágil: “Hoy el corporativo es el que más está sosteniendo, pero si las empresas se siguen asfixiando como se están asfixiando, también van a dejar de viajar”. Para el referente del sector hotelero, será fundamental que después de octubre se trabaje en la microeconomía y en medidas que restauren la competitividad internacional: “Si no pasa esto, el 2026 van a ocurrir muchos cierres y muchas cosas que no queremos que pasen”.

Remarcó que el país necesita recuperar previsibilidad y confianza para atraer inversiones en el sector turístico, tanto en infraestructura como en servicios. “Si no generamos un clima económico donde invertir tenga sentido, las mejoras estructurales no van a llegar”.

Julio Totero: diagnóstico de una industria dispar

Desde el sector metalúrgico, Julio Totero aseguró que “La situación actual es muy dispar, algunos con mucho trabajo y otros con niveles muy bajos. Esto es lo que veo en el sector metalmecánico”.

Según explicó, los niveles de actividad dependen del área de especialización: “Si estás en el Petróleo de Vaca Muerta, posiblemente te vaya bien. Si estás vinculado a la agroindustria regional o a la obra pública, estás en problemas”. Esta brecha genera una utilización de la capacidad instalada que apenas supera el 50%, reflejo de una industria que funciona muy por debajo de su potencial.

De cara a lo que resta del 2025, Totero destacó una leve mejora en las expectativas debido a una mayor estabilidad económica. “Hay moderadas expectativas favorables atento a la mayor previsibilidad del mercado que se percibe por la baja inflacionaria y un dólar que, aunque debería estar más cerca de la banda superior, se puede considerar más estable”, señaló.

Pensando en 2026, Totero subrayó que será clave avanzar con transformaciones de fondo. “Es necesario que se produzcan las grandes reformas que esperamos desde hace años: la Reforma Tributaria Integral y la Reforma Laboral”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que estos cambios no serán suficientes si no se diseñan políticas de desarrollo productivo más amplias: “Hace falta un Plan de Desarrollo que no vemos aún, ni en la Nación ni en la Provincia. No quiero ser injusto con Mendoza, porque algunas acciones se vienen impulsando, como el desarrollo minero, pero esto lleva tiempo y las necesidades son más urgentes”.

Totero enfatizó la necesidad de una visión estratégica e inclusiva. “No alcanza con ordenar la macro. Hay que tener un plan que incluya a todos los sectores, con instrumentos financieros, formación profesional y acompañamiento para el abordaje de los negocios tanto en el mercado nacional como internacional”.

Sergio Villanueva: desafíos del vino en el plano local e internacional

En la industria madre mendocina, el panorama no parece mejor. Sergio Villanueva, directivo de la Unión Vitivinícola Argentina y de la Coviar, asegura que trazó “La perspectiva de lo que resta para el 2025 es ver cómo evoluciona básicamente el mercado. Yo creo que esa es la gran problemática que tiene hoy el sector por la nueva segmentación de clases, de hábitos y de restricciones que tiene el consumo”.

Villanueva advirtió: “Hoy por hoy, por una razón coyuntural, el precio del vino está muy económico, con lo cual está competitivo. Hay que ver si eso se refleja en las ventas. Veníamos muy bien, después el mes de mayo no fue bueno y vamos a ver qué pasa en junio, cuando estén las estadísticas. La idea es no perder esos dos o tres puntos que hemos logrado de crecimiento respecto al mercado del año anterior”.

Respecto al plano internacional, el referente vitivinícola destacó algunos indicios positivos, aunque matizó el análisis con advertencias. “La última estadística de exportación aparece con números favorables, pero tiene que ver también con la comparación de un mes que estuvo cerrado el paso el año pasado. Aun así, achicó la brecha de caída. Pero hay que ver si esto es sostenible en el largo plazo, porque los precios del vino están por debajo de los costos de producción. Por ahora hay una moderada estabilidad, una visión de corto plazo y día a día, como diría Mostaza Merlo”.