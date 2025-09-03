Producción

Cornejo y el potencial del no convencional de Mendoza: "Queremos consolidarnos en el mapa energético nacional"

El Gobernador y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, recibieron al nuevo CEO de la empresa, Pablo Iuliano. De qué dialogaron.

El nuevo director de Aconcagua Energía aseguró que estabilizará la producción de petróleo en Mendoza

El nuevo director de Aconcagua Energía aseguró que estabilizará la producción de petróleo en Mendoza

Por Sitio Andino Economía

El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, mantuvieron un encuentro con el nuevo director ejecutivo de Aconcagua Energía, Pablo Iuliano. El titular dijo que estabilizará la producción de petróleo en la provincia de Mendoza.

"Hay un negocio que todavía tiene margen para crecer. Debemos ser eficientes y avanzar en la incorporación de capital y materiales. Vamos a estabilizar la producción. Eso es clave para apuntalar el desarrollo inmediato", expresó el director de la empresa, sobre el petróleo de producción convencional.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza le dio media sanción este miércoles a la iniciativa oficialista, sin apoyo de la oposición.
Diputados dio media sanción a la reforma del Estatuto del Empleado Público
Así fue la cena benéfica del Banco de Alimentos Mendoza.
La cena del Banco de Alimentos reunió a cientos de personas y recibió un gran aporte de Provincia

Iuliano visitó a los funcionarios provinciales, tras la reestructuración que vivió la empresa en las últimas semanas. El director estuvo acompañado por una comitiva de la compañía.

“Destacaron cuáles son las perspectivas que tienen respecto de las inversiones de la empresa en Mendoza, y las acciones que van a realizar para mantener los niveles de producción e incluso buscar incrementarlos”, indicó Latorre.

En busca de un impulso de la producción de petróleo no convencional

Según comentó la ministra, los directivos de Aconcagua Energía resaltaron el potencial de la producción no convencional de Mendoza. "Nos comentaron los trabajos que se están proponiendo para desarrollar esas oportunidades, con especial foco en el (no convencional) NOC del área de Payún Oeste", expresó Latorre.

En la provincia hay una parte del yacimiento de Vaca Muerta, ubicada en el departamento de Malargüe. "Mendoza con el no convencional tiene una oportunidad que no se ha explorado del todo ni desarrollado. Para entender cómo funciona el sistema no convencional se requiere seguir avanzando. Sabemos que el recurso está, y creemos que se trata de una gran oportunidad para el futuro energético de la provincia”, indicó Iuliano.

Plan de trabajo petrolero en Malargüe

El proyecto hidrocarburífero Payún Oeste, ubicado en el sur mendocino tenía previsto invertir 8 millones de dólares en los próximos diez años, de los cuales 7 millones se ejecutarán en los primeros cinco.

Payún Oeste se ubica sobre la lengua mendocina de Vaca Muerta y presenta un potencial no convencional validado por estudios provinciales, con parámetros de calidad de roca favorables para proyectos de ese tipo.

El plan de trabajo contempla:

  • Reactivación de pozos inactivos,
  • Estudios geológicos avanzados,
  • Perforación de un nuevo pozo,
  • La instalación de infraestructura de superficie,
  • El saneamiento de pasivos ambientales se mantendrá tal como fue planificado.

Se trata de un bloque que llevaba más de una década sin actividad y cuya puesta en valor aportará producción incremental, generación de empleo y nuevas regalías para la Provincia.

Además de Payún Oeste, Aconcagua Energía opera en Mendoza las áreas Chañares Herrados, Puesto Pozo Cercado Oriental, Atuel Norte Explotación y Confluencia Sur, lo que representa más de 130 millones de dólares comprometidos en proyectos de oil and gas (petróleo y gas) donde han sobrecumplido los montos de inversión.

En el campo de las renovables, la empresa concluyó la construcción y la puesta en marcha de los parques solares Aconcagua I (90 MW) y Aconcagua III (25 MW), ambos en Luján de Cuyo, que ya inyectan energía al sistema eléctrico nacional.

