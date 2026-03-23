Conocé los descuentos del Banco Nación en Mendoza del 23 al 28 de marzo en súper, combustible y más

El Banco de la Nación Argentina continúa ofreciendo en Mendoza una serie de promociones que apuntan a reducir el gasto en consumos habituales , especialmente en rubros como supermercados, combustible, farmacias y servicios. En su mayoría, los beneficios se activan pagando con tarjetas de crédito o débito de la entidad a través de MODO BNA+ .

Con el objetivo de ofrecer una referencia clara y actualizada sobre los descuentos de la entidad, Sitio Andino releva semana a semana las promociones vigentes. A continuación, un repaso por las ofertas disponibles del 23 al 28 de marzo de 2026.

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El mayor volumen de ahorro se concentra en supermercados, aunque con condiciones diferentes según la cadena.

En Carrefour , el beneficio más importante aparece los miércoles, con un 30% de descuento y un tope semanal de $12.000 pagando con visa crédito a través de BNA+ modo , mientras que los sábados se mantiene un 10% sin límite de reintegro abonando con crédito o débito.

Numerosas cadenas de supermercado tienen descuentos pagando con Banco Nación -tanto crédito y débito-.

En el caso de Coto, la promoción está disponible los martes, con un 20% de descuento, aunque exige un consumo mínimo de $60.000 y tiene un tope mensual de $25.000. Pagando con crédito o débito mediante BNA+ modo.

Por su parte, Vea ofrece un 20% de descuento de viernes a domingo, con un mínimo de compra de $100.000 y el mismo tope mensual pagando con visa crédito a través de modo.

Otras cadenas como Jumbo (días martes), Changomás (miércoles) y Makro (jueves) también participan con descuentos del 20%, lo que amplía las opciones para distribuir las compras durante la semana. En las tres cadenas se puede abonar con crédito o débito a través de modo.

Combustible, un ahorro fijo para el cierre de la semana

Otro de los rubros clave es el de combustible -y más en un contexto donde cada semana presiona sobre los bolsillos-. En estaciones de servicio de YPF, Shell y Axion, el banco mantiene un 20% de descuento los viernes, con un tope de reintegro de $10.000 mensuales abonando con visa crédito.

En este caso, el beneficio se activa pagando mediante código QR desde MODO, lo que suma un paso adicional pero permite acceder al descuento de forma directa.

combustibles, Banco Nación En YPF, Axion y Shell hay descuentos los días viernes pagando con Banco Nación.

Descuentos en farmacias, ópticas, librerías y veterinarias con Banco Nación

Más allá de alimentos y combustible, el esquema de promociones incluye otros gastos frecuentes:

Farmacias: los días lunes, los jubilados cuentan con un 10% de descuento en farmacias , con hasta tres cuotas sin interés y un tope de $10.000.

los días lunes, , con hasta tres cuotas sin interés y un tope de $10.000. Ópticas ofrecen un 10% de descuento y financiación en tres cuotas los días jueves.

ofrecen un 10% de descuento y financiación en tres cuotas los días jueves. Veterinarias: con descuentos los martes y la posibilidad de financiar en cuotas sin interés,

y la posibilidad de financiar en cuotas sin interés, Librerías, donde los sábados se aplica un 10% de descuento con tope por compra.

Promo en carnicerías

En un contexto donde la carne es uno de los rubros que más presiona sobre la inflación, los descuentos que ofrece el Banco Nación son elementales para el consumo diario.

En Granja Benedetti, la entidad ofrece un 30% de descuento con un tope de $12.000 pagando con crédito a través de modo, tanto en compras presenciales como online.

feria libro librería lectura alfabetización literatura niños niñas infancia Ludditas, Yenny y Cúspide son tres librerías adheridas a la promoción del Banco Nación.

La clave está en combinar días, topes y medios de pago

Más allá de cada descuento puntual, el esquema del Banco Nación funciona como una herramienta de planificación del consumo.

Organizar las compras según el día de la semana, prestar atención a los topes de reintegro y concentrar los pagos a través de MODO permite maximizar el ahorro y evitar perder beneficios.