16 de octubre de 2025
Sitio Andino
Cómo aprovechar el descuento del Banco Nación en artículos para el hogar y construcción

El Banco Nación lanzó un beneficio especial en artículos para el hogar y materiales de construcción este octubre. Descubrí todos los detalles.

Cómo aprovechar el descuento del Banco Nación en artículos para el hogar y construcción

Cómo aprovechar el descuento del Banco Nación en artículos para el hogar y construcción

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera dio a conocer un beneficio especial e imperdible en artículos para el hogar y materiales de construcción durante este octubre.

Banco Nación sorprende con un beneficio en artículos para el hogar y materiales de construcción

Banco Nación sorprende con un beneficio en artículos para el hogar y materiales de construcción

Todo lo que necesitás saber para acceder al beneficio de Banco Nación

El Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo para la compra de artículos del hogar y materiales de construcción durante este octubre. Los usuarios pueden financiar sus compras en 6 o 12 cuotas sin interés, según el comercio participante.

Entre los locales adheridos se destacan Easy, Prestigio y otros comercios aliados. El listado completo puede consultarse en el sitio oficial del banco, lo que permite planificar las compras de manera sencilla y segura.

La promoción busca facilitar el acceso a productos para el hogar y ofrecer un alivio económico a quienes deseen adquirirlos. El beneficio estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025 y podrá aprovecharse todos los días durante este período.

Para aprovechar la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. El beneficio se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándolo directamente desde la app del banco, brindando mayor comodidad a quienes prefieren las compras digitales.

Si querés conocer todas las promociones que los bancos ofrecen este octubre, hacé clic aquí y accedé a la información completa.

