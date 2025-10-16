Cómo aprovechar el descuento del Banco Nación en artículos para el hogar y construcción

Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera dio a conocer un beneficio especial e imperdible en artículos para el hogar y materiales de construcción durante este octubre .

El Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo para la compra de artículos del hogar y materiales de construcción durante este octubre . Los usuarios pueden financiar sus compras en 6 o 12 cuotas sin interés, según el comercio participante.

Banco Nación sorprende con un beneficio en artículos para el hogar y materiales de construcción

Entre los locales adheridos se destacan Easy, Prestigio y otros comercios aliados. El listado completo puede consultarse en el sitio oficial del banco , lo que permite planificar las compras de manera sencilla y segura.

La promoción busca facilitar el acceso a productos para el hogar y ofrecer un alivio económico a quienes deseen adquirirlos. El beneficio estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025 y podrá aprovecharse todos los días durante este período.

Para aprovechar la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. El beneficio se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándolo directamente desde la app del banco, brindando mayor comodidad a quienes prefieren las compras digitales.

