Canasta de crianza: cuánto necesitó una familia para criar a un hijo en mayo de 2026

Tras conocerse el dato de inflación de mayo , que fue del 2,1%, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió también cuánto costó criar a un niño, niña o adolescente durante el último mes . El relevamiento contempla no sólo los gastos básicos asociados al crecimiento, sino también el valor económico de las tareas de cuidado.

La llamada “canasta de crianza” , que elabora el organismo, abarca a chicos de 0 a 12 años y mide dos grandes componentes: los bienes y servicios necesarios para su desarrollo y el tiempo destinado a su cuidado.

Según el informe, el costo mensual más alto se registró entre los niños y niñas de 6 a 12 años, donde la crianza superó los $665 mil. En el otro extremo, para los bebés menores de un año el monto alcanzó los $520.569 . La cifra representa un incremento de casi $9.000 respecto del mes anterior, cuando se ubicó en $511.763.

El informe divide la canasta en cuatro franjas etarias, vinculadas también con las distintas etapas de escolarización.

Menores de 1 año: el costo total de crianza fue de $520.569. De ese monto, $169.760 correspondieron a bienes y servicios, mientras que $350.809 se vincularon al cuidado.

el costo total de crianza fue de De ese monto, $169.760 correspondieron a bienes y servicios, mientras que $350.809 se vincularon al cuidado. De 1 a 3 años: la cifra ascendió a $620.125 . Los gastos en bienes y servicios representaron $219.200 y el costo del cuidado fue estimado en $400.925.

la cifra ascendió a . Los gastos en bienes y servicios representaron $219.200 y el costo del cuidado fue estimado en $400.925. De 4 a 5 años: la canasta se ubicó en $529.756 , compuesta por $279.178 en bienes y servicios y $250.578 asociados al cuidado.

la canasta se ubicó en , compuesta por $279.178 en bienes y servicios y $250.578 asociados al cuidado. De 6 a 12 años: criar a un niño demandó $665.950 mensuales. En este caso, los bienes y servicios alcanzaron los $346.321 y el cuidado fue valuado en $319.628.

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La canasta de crianza durante mayo de 2026 se valorizó en:

- $520.569 para menores de 1 año.

- $620.125 para infantes de 1 a 3 años.

- $529.756 para los tramos de 4 y 5 años.

- $665.950 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años. https://t.co/TtEyKGCRyU pic.twitter.com/LSwTaukitB — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 16, 2026

Qué incluye la canasta de crianza

Para calcular el costo de bienes y servicios, el INDEC toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT), que contempla gastos esenciales como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros.

A ese componente se suma el costo del cuidado, que surge de estimar la cantidad de horas mensuales que requiere la atención de niños y adolescentes según cada edad. Para asignarle un valor económico, el organismo utiliza la remuneración vigente de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de trabajadoras de casas particulares.