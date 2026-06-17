17 de junio de 2026
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Canasta de crianza: cuánto necesitó una familia para criar a un hijo en mayo de 2026

La canasta de crianza contempla tanto los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes como el tiempo destinado a su cuidado.

Canasta de crianza: cuánto necesitó una familia para criar a un hijo en mayo de 2026

Canasta de crianza: cuánto necesitó una familia para criar a un hijo en mayo de 2026

 Por Soledad Maturano

Tras conocerse el dato de inflación de mayo, que fue del 2,1%, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió también cuánto costó criar a un niño, niña o adolescente durante el último mes. El relevamiento contempla no sólo los gastos básicos asociados al crecimiento, sino también el valor económico de las tareas de cuidado.

La llamada “canasta de crianza”, que elabora el organismo, abarca a chicos de 0 a 12 años y mide dos grandes componentes: los bienes y servicios necesarios para su desarrollo y el tiempo destinado a su cuidado.

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La canasta de crianza abarca a chicos de 0 a 12 años.

La canasta de crianza abarca a chicos de 0 a 12 años.

Según el informe, el costo mensual más alto se registró entre los niños y niñas de 6 a 12 años, donde la crianza superó los $665 mil. En el otro extremo, para los bebés menores de un año el monto alcanzó los $520.569. La cifra representa un incremento de casi $9.000 respecto del mes anterior, cuando se ubicó en $511.763.

Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina

El informe divide la canasta en cuatro franjas etarias, vinculadas también con las distintas etapas de escolarización.

  • Menores de 1 año: el costo total de crianza fue de $520.569. De ese monto, $169.760 correspondieron a bienes y servicios, mientras que $350.809 se vincularon al cuidado.
  • De 1 a 3 años: la cifra ascendió a $620.125. Los gastos en bienes y servicios representaron $219.200 y el costo del cuidado fue estimado en $400.925.
  • De 4 a 5 años: la canasta se ubicó en $529.756, compuesta por $279.178 en bienes y servicios y $250.578 asociados al cuidado.
  • De 6 a 12 años: criar a un niño demandó $665.950 mensuales. En este caso, los bienes y servicios alcanzaron los $346.321 y el cuidado fue valuado en $319.628.
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Qué incluye la canasta de crianza

Para calcular el costo de bienes y servicios, el INDEC toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT), que contempla gastos esenciales como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros.

A ese componente se suma el costo del cuidado, que surge de estimar la cantidad de horas mensuales que requiere la atención de niños y adolescentes según cada edad. Para asignarle un valor económico, el organismo utiliza la remuneración vigente de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de trabajadoras de casas particulares.

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