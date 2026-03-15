Canasta básica sin TACC: cuánto cuesta y por qué es 12% más cara que la tradicional

Cada vez más almacenes y supermercados cuentan con góndolas destinadas a productos sin Trigo, Avena, Cebada ni Centeno (TACC) . Hay más oferta y disponibilidad, pero los valores siguen siendo altos. La consultora Focus Market desarrolló una comparativa de precios para conocer cuál es la diferencia y cómo afecta a las personas que tienen celiaquía.

La entidad analizó los montos de una canasta básica tradicional y una sin TACC para un adulto promedio. Para realizar el estudio utilizaron seis categorías:

“Desde la perspectiva de estructura de mercado, la canasta básica alimentaria tradicional opera en un entorno relativamente más competitivo y con amplias economías de escala, debido a la alta presencia de proveedores masivos y canales de distribución convencionales”, informó Damián Di Pace, director de la consultora.

De acuerdo al estudio, la canasta básica tradicional tiene un valor mensual de $206.137,28, mientras que la sin TACC vale $231.479,27, por lo que representa un 12% más.

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"La canasta básica sin TACC tiene una estructura más concentrada, con menor número de oferentes especializados y una dependencia significativa de certificaciones y normativas específicas”, detalló Di Pace.

Además, explicó: "En la canasta para personas con celiaquía, el principal aumento se explica por el costo de los cereales sin TACC (+42%) y especialmente los snacks certificados (+230%), reflejando el sobreprecio asociado a productos con certificación y menor escala productiva".

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A fines de 2023 se actualizó la normativa sobre Alimentos Libres de Gluten (ALG) y ahora permite dos tipos de productos:

Los elaborados con ingredientes que no contienen gluten ,

, Los que, aun partiendo de ingredientes con gluten, son procesados para removerlo, como la cerveza de cebada tratada con enzimas que degradan el gluten.

Qué es la celiaquía

Se trata de una reacción inmunológica ante la ingesta de gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, la avena y el centeno. Al pasar el tiempo, esto crea una inflamación en el intestino delgado, produciendo complicaciones médicas a futuro, y se genera una mala absorción de nutrientes. Es por esto que se necesita llevar a cabo una dieta sin TACC, para así poder controlar los síntomas. Algunos síntomas son: