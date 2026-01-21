Buscan regularizar la producción ladrillera en Mendoza con un enfoque social, productivo y ambiental

El Ministerio de Energía y Ambiente busca avanzar en el ordenamiento de la producción ladrillera, promoviendo su adecuación al marco normativo y abordando de manera integral sus dimensiones de fabricación, sociales y ambientales. Las autoridades mantuvieron reuniones con representantes del rubro para reforzar el diálogo.

A través de las direcciones de Minería y la de Gestión y Fiscalización Ambiental, se realizó un nuevo encuentro de trabajo con productores ladrilleros de la provincia, junto a representantes de la Municipalidad de Las Heras y vecinos, con el objetivo de continuar avanzando en el proceso de ordenamiento y adecuación de la actividad al marco normativo.

Voces del campo La Pulpera en San Rafael: un respaldo clave para los productores locales

Los equipos técnicos de Minería y de Gestión y Fiscalización Ambiental explicaron los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para regularizar la actividad, detallando los alcances de cada trámite, las responsabilidades de los distintos organismos y las herramientas disponibles para acompañar el proceso.

“El intercambio se desarrolló en un clima de diálogo cordial y con una alta predisposición por parte de los productores y de los organismos presentes. Se generó un espacio para escuchar las situaciones particulares de cada actor y despejar dudas vinculadas a los requisitos formales, los plazos y los mecanismos de acompañamiento previstos”, agregó el director de Minería, Jerónimo Shantal.

Cemento ladrillos construcción materiales portada La actividad ladrillera es parte del entramado productivo de Mendoza.

Ordenamiento de productores de ladrillos en Mendoza

La regularización de estas actividades es fundamental no solo para dar cumplimiento a la normativa sino también para mejorar las condiciones de producción, reducir los impactos ambientales y promover una convivencia armónica con los vecinos de las zonas donde se desarrolla la actividad.

Como resultado de la reunión, se acordaron una serie de líneas de trabajo que apuntan a consolidar un enfoque gradual, coordinado y de acompañamiento permanente:

Trabajo conjunto de los organismos intervinientes para facilitar los procesos administrativos, evitando la duplicación de trámites y promoviendo circuitos más claros y eficientes.

y promoviendo más claros y eficientes. Compromiso del Municipio de Las Heras y del Ministerio de Energía y Ambiente de trabajar de manera articulada en el acompañamiento del sector.

y del de trabajar de manera articulada en el acompañamiento del sector. Continuidad de las mesas de trabajo con los productores, orientadas al ordenamiento progresivo de la actividad y a la mejora de las condiciones productivas, ambientales y territoriales.

En el cierre del encuentro, los organismos participantes coincidieron en destacar la importancia histórica, cultural y productiva de la actividad ladrillera en la provincia. Asimismo, se reafirmó la necesidad de sostener un enfoque de transición gradual que contemple la realidad del sector, el cuidado ambiental y la convivencia social.

Esta nueva mesa de trabajo da continuidad a las acciones iniciadas en octubre pasado, cuando la Dirección de Minería y la Coordinación de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente encabezaron una reunión multisectorial destinada a abordar de manera integral la situación de los pequeños productores ladrilleros.