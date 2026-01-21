21 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Industria

Buscan regularizar la producción ladrillera en Mendoza con un enfoque social, productivo y ambiental

El Ministerio de Energía y Ambiente, autoridades municipales y productores mantuvieron un nuevo encuentro para avanzar en la regularización del sector.

Buscan regularizar la producción ladrillera en Mendoza con un enfoque social, productivo y ambiental

Buscan regularizar la producción ladrillera en Mendoza con un enfoque social, productivo y ambiental

Por Sitio Andino Economía

El Ministerio de Energía y Ambiente busca avanzar en el ordenamiento de la producción ladrillera, promoviendo su adecuación al marco normativo y abordando de manera integral sus dimensiones de fabricación, sociales y ambientales. Las autoridades mantuvieron reuniones con representantes del rubro para reforzar el diálogo.

A través de las direcciones de Minería y la de Gestión y Fiscalización Ambiental, se realizó un nuevo encuentro de trabajo con productores ladrilleros de la provincia, junto a representantes de la Municipalidad de Las Heras y vecinos, con el objetivo de continuar avanzando en el proceso de ordenamiento y adecuación de la actividad al marco normativo.

Lee además
La Pulpera en San Rafael.
Voces del campo

La Pulpera en San Rafael: un respaldo clave para los productores locales
la miel sanrafaelina conquista mercados internacionales video
Economía regional

La miel sanrafaelina conquista mercados internacionales

Los equipos técnicos de Minería y de Gestión y Fiscalización Ambiental explicaron los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para regularizar la actividad, detallando los alcances de cada trámite, las responsabilidades de los distintos organismos y las herramientas disponibles para acompañar el proceso.

“El intercambio se desarrolló en un clima de diálogo cordial y con una alta predisposición por parte de los productores y de los organismos presentes. Se generó un espacio para escuchar las situaciones particulares de cada actor y despejar dudas vinculadas a los requisitos formales, los plazos y los mecanismos de acompañamiento previstos”, agregó el director de Minería, Jerónimo Shantal.

Cemento ladrillos construcción materiales portada
La actividad ladrillera es parte del entramado productivo de Mendoza.

La actividad ladrillera es parte del entramado productivo de Mendoza.

Ordenamiento de productores de ladrillos en Mendoza

La regularización de estas actividades es fundamental no solo para dar cumplimiento a la normativa sino también para mejorar las condiciones de producción, reducir los impactos ambientales y promover una convivencia armónica con los vecinos de las zonas donde se desarrolla la actividad.

Como resultado de la reunión, se acordaron una serie de líneas de trabajo que apuntan a consolidar un enfoque gradual, coordinado y de acompañamiento permanente:

  • Trabajo conjunto de los organismos intervinientes para facilitar los procesos administrativos, evitando la duplicación de trámites y promoviendo circuitos más claros y eficientes.
  • Compromiso del Municipio de Las Heras y del Ministerio de Energía y Ambiente de trabajar de manera articulada en el acompañamiento del sector.
  • Continuidad de las mesas de trabajo con los productores, orientadas al ordenamiento progresivo de la actividad y a la mejora de las condiciones productivas, ambientales y territoriales.

En el cierre del encuentro, los organismos participantes coincidieron en destacar la importancia histórica, cultural y productiva de la actividad ladrillera en la provincia. Asimismo, se reafirmó la necesidad de sostener un enfoque de transición gradual que contemple la realidad del sector, el cuidado ambiental y la convivencia social.

Esta nueva mesa de trabajo da continuidad a las acciones iniciadas en octubre pasado, cuando la Dirección de Minería y la Coordinación de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente encabezaron una reunión multisectorial destinada a abordar de manera integral la situación de los pequeños productores ladrilleros.

Temas
Seguí leyendo

De qué hablaron Luis Caputo y Kristalina Georgieva en el Foro de Davos

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 21 de enero de 2026

Sube la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos del país

Qué impacto tiene la llegada de automóviles chinos eléctricos e híbridos en Mendoza

ANSES: quiénes cobran este miércoles 21 de enero de 2026

Identidad argentina en una botella: un vermut mendocino logró su primera exportación

Alarma en el sector comercial por el posible cierre del Banco Macro en Malargüe

Kobrea inició las perforaciones de exploración de cobre en El Perdido

LO QUE SE LEE AHORA
Qué impacto tiene la llegada de automóviles chinos eléctricos e híbridos en Mendoza
MERCADO AUTOMOTOR

Qué impacto tiene la llegada de automóviles chinos eléctricos e híbridos en Mendoza

Las Más Leídas

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de Graduados y Casi Ángeles video
Triste noticia

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de "Graduados" y "Casi Ángeles"

Riña, tiros y muerte en Godoy Cruz: investigan el homicidio de un adolescente.
Investigación

Godoy Cruz: un adolescente murió tras una violenta riña a tiros durante un cumpleaños

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles 21 de enero en Mendoza.
El clima

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles en Mendoza

Qué impacto tiene la llegada de automóviles chinos eléctricos e híbridos en Mendoza
MERCADO AUTOMOTOR

Qué impacto tiene la llegada de automóviles chinos eléctricos e híbridos en Mendoza

Cultura al aire libre: el lago del Parque brilla con un escenario innovador. video
Festivales, agua y música

Escenario flotante y vista 360°: la apuesta de Cultura que sorprende en el Parque San Martín