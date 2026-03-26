26 de marzo de 2026
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Inteligencia Artificial

Banco Nación apuesta a pagos con inteligencia artificial y marca un hito en la región

Banco Nación avanza con inteligencia artificial en pagos digitales y testea operaciones automáticas que podrían transformar la experiencia de usuarios.

Banco Nación apuesta a pagos con inteligencia artificial y marca un hito en la región

Banco Nación apuesta a pagos con inteligencia artificial y marca un hito en la región

 Por Soledad Maturano

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una tecnología que atraviesa, cada vez con más fuerza, distintos ámbitos de la vida cotidiana. En ese contexto, el sistema financiero comienza a dar pasos concretos hacia su adopción.

El Banco de la Nación Argentina anunció avances en este camino al participar, junto a Mastercard, de las primeras transacciones en vivo de pagos agénticos en América Latina y el Caribe.

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Banco Nación prueba implementar IA.

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Este hito posiciona a Argentina como pionera en la región en la incorporación de inteligencia artificial dentro del ecosistema de pagos. Sin embargo, se trata aún de una fase experimental: la tecnología no está disponible de forma masiva, aunque el objetivo a mediano plazo es que pueda ser utilizada directamente por los clientes en sus operaciones cotidianas.

Este tipo de tecnología permite que asistentes digitales no sólo busquen productos o servicios, sino que también recomienden y concreten compras en nombre del usuario. Todo esto bajo estándares exigentes de seguridad, trazabilidad y control, según informó el banco a través de un comunicado.

Cómo funcionan los pagos agénticos

El desarrollo de los pagos agénticos se apoya en distintas herramientas tecnológicas que buscan garantizar la seguridad de las operaciones:

  • Tokens agénticos: protegen las credenciales de pago mediante datos dinámicos y encriptados.
  • Autenticación biométrica: a través de soluciones como Mastercard Payment Passkeys.
  • Intención verificable: registra de forma segura la autorización del usuario, permitiendo diferenciar operaciones legítimas de posibles fraudes.
banco nacion codigo qr bna+
Los pagos agénticos se apoya en distintas herramientas tecnológicas.

Los pagos agénticos se apoya en distintas herramientas tecnológicas.

Estos mecanismos habilitan la incorporación de agentes de inteligencia artificial como actores dentro del sistema de pagos, sin alterar los pilares como la seguridad, confianza, interoperabilidad y capacidad de escala.

Un paso hacia la banca del futuro

Para el Banco Nación, participar en estas primeras experiencias permite evaluar cómo este tipo de transacciones puede funcionar de manera segura en escenarios reales. A la vez, representa un avance en su estrategia de digitalización, enfocada en combinar innovación tecnológica con control y protección del cliente.

Desde Mastercard, en tanto, adelantaron que continuarán trabajando con entidades financieras de la región para ampliar los casos de uso, sumar nuevos participantes y escalar el llamado comercio agéntico de manera responsable, manteniendo altos estándares de seguridad y resguardo del consumidor.

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