Autoridades de Aerolíneas Argentinas y los gremios vuelven a reunirse en medio de la "tregua".

El proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas

Según el Gobierno de Javier Milei, la decisión está tomada. Sin embargo, para llevarlo a cabo, es necesario dos elementos esenciales: una ley y un comprador. Y, justamente, actualmente no cuentan con ninguno de los dos: no hay ley porque el Congreso aún no ha tratado los proyectos. Y no hay comprador, porque en las condiciones actuales, como dijo un empresario de la industria, “Aerolíneas, gratis, es cara”.

Las medidas adoptadas en el último tiempo están sincronizadas con la intención de "reducir" los privilegios con los que cuentan los empleados de Aerolíneas mientras que, por otro lado, se están tomando medidas tendientes a un mejor aprovechamiento de los recursos, a la reducción de costos operativos y a la búsqueda de los caminos que lleven a un achicamiento sustancial de los aportes del Estado.

Por el momento no es suficiente y no hay garantías de que, aun cuando se logren estos supuestos, se alcance el equilibrio necesario para el funcionamiento autónomo.

Hoy por hoy, no es sencillo que Aerolíneas Argentinas deje de operar si el Estado decide dejar de invertir porque no hay ninguna empresa que tenga la envergadura de flota que tiene la empresa Argentina. Por lo tanto, no se puede cubrir el hueco en vísperas de las vacaciones de verano.

Las consecuencias de la posible desaparición de Intercargo

Intercargo no necesita del dinero del Gobierno y, de hecho, genera dividendos a partir de su monopólico accionar en casi todos los aeropuertos del país, con clientes tan sustentables como las compañías aéreas extranjeras que operan en el país.

Pero su desaparición, también traería aparejada una situación insostenible, ya que dejaría sin servicio a las empresas que llegan desde el extranjero a la Argentina, con los perjuicios invaluables que eso implica.

Las decisiones del equipo del presidente se verán reflejadas, por lo tanto, en Aerolíneas Argentinas y en Intercargo, siempre perjudicando a un tercero: el usuario.

