Ajuste en el Estado: el Gobierno nacional eliminó 53 mil empleos en menos de dos años

La motosierra al Estado sigue siendo uno de los orgullos más destacados del Gobierno Nacional de Javier Milei. En este marco, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, presentó un informe que detalla los miles de puestos de trabajo perdidos de empleados públicos.

De acuerdo con el ministerio, sólo en julio se redujo la nómina en 1.164 empleados . En los primeros 20 meses de gestión libertaria la pérdida asciende a 53.345 puestos , lo que equivale a un recorte del 10,6% del empleo estatal, en concordancia con los objetivos políticos y económicos de La Libertad Avanza.

Política Agropecuaria El campo argentino pierde confianza en el plan económico y frena inversiones en 2025

Entre las estrategias aplicadas para concretar la reducción se destacan la finalización de contratos , los retiros voluntarios y el ajuste salarial que incentivó a los propios estatales a dejar sus cargos. Este último factor se refleja en una caída del 14,3% del poder adquisitivo , según el índice de salarios estatales registrados. Sin embargo, los gremios advierten que la pérdida real es mucho mayor: 27% .

El informe precisa que un 18,5% de los empleos recortados corresponde a empresas estatales , mientras que un 15,1% se dio en la Administración Pública Nacional (APN) .

De los más de 53.000 puestos destruidos, 16.886 pertenecían a empresas estatales, que pasaron de 91.166 empleados a 74.280 en julio de 2025, lo que implicó una contracción del 18,5% de la nómina. En la APN, los puestos bajaron de 205.550 a 174.430, es decir, una reducción de 31.114 personas (15,1%).

image El Gobierno de Javier Milei eliminó más de 53 mil puestos de trabajos en el Estado. Fuente: Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado

Según el informe, los empleados de planta permanente y transitoria cayeron un 9,4%, mientras que el personal bajo la Ley Marco (25.164) retrocedió un 22,1%. La reducción más drástica fue entre los contratos LOYS (monotributistas), con un 52,4% menos.

De cuánto fue el recorte

El Gobierno nacional destacó que el ajuste implicó un ahorro anual de US$1.053 millones en sueldos.

Bajo la premisa de que el costo laboral total duplica el salario por gastos de oficina, equipamiento y servicios, el ahorro total anual se estima en US$2.106 millones.

image.png El gobierno sostuvo que el ahorro fue de US$1.053 millones en sueldos.

El ahorro varía según el tipo de contrato: en la Ley Marco, los sueldos recortados equivalen a US$256 millones (o US$512 millones al sumar infraestructura). En la planta permanente y transitoria, el ahorro en sueldos fue de US$297 millones (US$594 millones en total). Por último, en los contratos LOYS, el ahorro en sueldos alcanzó US$64 millones, lo que asciende a US$128 millones al considerar los costos adicionales.

Cuánto “ahorró” el Estado

Según la cartera de Sturzenegger, el recorte demuestra el compromiso del Gobierno nacional con la reducción del gasto público. Además, el plan oficial advierte que la estrategia continuará con nuevas reducciones de personal y la eliminación de áreas sin misión esencial/ Fuente: Ámbito Financiero