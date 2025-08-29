INFORME

Ajuste en el Estado: el Gobierno nacional eliminó 53 mil empleos en menos de dos años

El Estado perdió miles de empleos en 20 meses de gestión libertaria. Un informe oficial detalla el impacto y el alcance de la medida del Gobierno nacional.

Ajuste en el Estado: el Gobierno nacional eliminó 53 mil empleos en menos de dos años
Ajuste en el Estado: el Gobierno nacional eliminó 53 mil empleos en menos de dos años
Por Sitio Andino Economía

La motosierra al Estado sigue siendo uno de los orgullos más destacados del Gobierno Nacional de Javier Milei. En este marco, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, presentó un informe que detalla los miles de puestos de trabajo perdidos de empleados públicos.

De acuerdo con el ministerio, sólo en julio se redujo la nómina en 1.164 empleados. En los primeros 20 meses de gestión libertaria la pérdida asciende a 53.345 puestos, lo que equivale a un recorte del 10,6% del empleo estatal, en concordancia con los objetivos políticos y económicos de La Libertad Avanza.

Lee además
La Justicia investiga medio centenar de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, quien presentó dos abogados.
Presentó dos abogados

La Justicia investiga medio centenar de audios atribuidos a Diego Spagnuolo
el campo argentino pierde confianza en el plan economico y frena inversiones en 2025
Política Agropecuaria

El campo argentino pierde confianza en el plan económico y frena inversiones en 2025

Entre las estrategias aplicadas para concretar la reducción se destacan la finalización de contratos, los retiros voluntarios y el ajuste salarial que incentivó a los propios estatales a dejar sus cargos. Este último factor se refleja en una caída del 14,3% del poder adquisitivo, según el índice de salarios estatales registrados. Sin embargo, los gremios advierten que la pérdida real es mucho mayor: 27%.

Qué puestos de trabajo se redujeron en el Gobierno nacional

El informe precisa que un 18,5% de los empleos recortados corresponde a empresas estatales, mientras que un 15,1% se dio en la Administración Pública Nacional (APN).

De los más de 53.000 puestos destruidos, 16.886 pertenecían a empresas estatales, que pasaron de 91.166 empleados a 74.280 en julio de 2025, lo que implicó una contracción del 18,5% de la nómina. En la APN, los puestos bajaron de 205.550 a 174.430, es decir, una reducción de 31.114 personas (15,1%).

image
El Gobierno de Javier Milei eliminó más de 53 mil puestos de trabajos en el Estado.

El Gobierno de Javier Milei eliminó más de 53 mil puestos de trabajos en el Estado.

Según el informe, los empleados de planta permanente y transitoria cayeron un 9,4%, mientras que el personal bajo la Ley Marco (25.164) retrocedió un 22,1%. La reducción más drástica fue entre los contratos LOYS (monotributistas), con un 52,4% menos.

De cuánto fue el recorte

El Gobierno nacional destacó que el ajuste implicó un ahorro anual de US$1.053 millones en sueldos.

Bajo la premisa de que el costo laboral total duplica el salario por gastos de oficina, equipamiento y servicios, el ahorro total anual se estima en US$2.106 millones.

image.png
El gobierno sostuvo que el ahorro fue de US$1.053 millones en sueldos.

El gobierno sostuvo que el ahorro fue de US$1.053 millones en sueldos.

El ahorro varía según el tipo de contrato: en la Ley Marco, los sueldos recortados equivalen a US$256 millones (o US$512 millones al sumar infraestructura). En la planta permanente y transitoria, el ahorro en sueldos fue de US$297 millones (US$594 millones en total). Por último, en los contratos LOYS, el ahorro en sueldos alcanzó US$64 millones, lo que asciende a US$128 millones al considerar los costos adicionales.

Cuánto “ahorró” el Estado

Según la cartera de Sturzenegger, el recorte demuestra el compromiso del Gobierno nacional con la reducción del gasto público. Además, el plan oficial advierte que la estrategia continuará con nuevas reducciones de personal y la eliminación de áreas sin misión esencial/ Fuente: Ámbito Financiero

Temas
Seguí leyendo

Controladores aéreos cancelaron el paro tras llegar a un acuerdo con la Nación

Por la causa YPF, la Argentina pidió frenar el pedido de comunicaciones entre funcionarios nacionales

Javier Milei en modo campaña lidera una caravana de La Libertad Avanza

Guillermo Francos enfrenta a la oposición en Diputados, en medio del escándalo en el Gobierno Nacional

Elecciones 2025: cuánto cobra un Presidente y Vicrepresidente de mesa

Los controladores aéreos levantaron el paro previsto para el jueves

Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos

Martín Menem y las supuestas coimas en el Gobierno Nacional: "Pongo las manos en el fuego" por Lule y Karina

LO QUE SE LEE AHORA
YPF se desprende de todas las áreas convencionales en Mendoza. El Gobierno busca nuevos jugadores con sólidez técnica y económica
Hidrocarburos

Retiro de YPF de áreas convencionales en Mendoza: qué exige la provincia

Las Más Leídas

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios  suspenden varias actividades.
Temporal

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

Estacionamiento controlado en San Rafael. video
Innovación en la Ciudad

San Rafael elimina el tope de 2 horas en el Estacionamiento Controlado

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
Alta Montaña

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

El fiscal de San Rafael, Iván Ábalos, decidió hoy la imputación contra Yamil Yunes
Investigación

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

El proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público.
Legislatura

Qué dice el proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público

Te Puede Interesar

El Gobierno de Mendoza avanza en la intervención histórica de la Ruta Nacional 143 con una millonaria inversión. video
Obra

El Gobierno de Mendoza avanza en la intervención histórica de la Ruta Nacional 143 con una millonaria inversión

Por Florencia Martinez del Rio
YPF se desprende de todas las áreas convencionales en Mendoza. El Gobierno busca nuevos jugadores con sólidez técnica y económica
Hidrocarburos

Retiro de YPF de áreas convencionales en Mendoza: qué exige la provincia

Por Facundo La Rosa
Lluvias históricas en Mendoza: las contundentes recomendaciones brindadas por Defensa Civil.
Alerta

Lluvias sin precedentes en Mendoza: la contundente advertencia de Defensa Civil

Por Natalia Mantineo