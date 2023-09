Abre el hotel de la Terminal Mendoza: el primero del país en funcionar dentro de una estación

Pero el proceso no fue tan fácil, porque Fuente Mayor debió competir con otras cadenas interesadas en desembarcar allí y convertirse en operador del hotel . Entre otras, Amerian (abrió en Mendoza el ex Executive Hotel antes de darle su nombre), Marriot y también el grupo Accor (dueño de la marca Ibis), que habían sondeado condiciones tras conocerse el interés de los concesionarios de la Terminal por dotarla de un hotel.

Según Kristich "el consorcio pretendía que el operador fuera local, y por suerte nos eligieron a nosotros. El hotel es un 3 estrellas superior, donde la cadena quiere posicionarse. El próximo será en San Martín, que si bien será 4 estrellas, resulta muy similar en cuanto al énfasis en salones de eventos y gastronomía, su gran diferencial".

hotel terminal fuente mayor.jpeg

El precio de alojarse

Pero el nuevo hotel, el 3ero de la cadena (ya opera uno en Ciudad de Mendoza y otro en Valle de Uco) tiene ventajas diferenciales en el servicio. Puntualmente, la posibilidad de un alojamiento por horas, pensado para el viajero que debe esperar por el trasbordo antes de emprender camino rumbo a otro destino.

"Más allá de haber sido una obra bien dinámica, por un ocupar un lugar flexible pudimos armar un proyecto bastante económico en términos de su construcción. En cuanto a las opciones de alojamiento, es un hotel diferente a otros dentro de Argentina. Como en otros países, donde se puede pagar por media estadía, por ejemplo 6 horas, para descansar o ver TV antes de volver a partir", analiza el desarrollador inmobiliario y hotelero.

Al margen de esa opción, el precio de alojarse en el Fuente Mayor a punto de ser inaugurado arranca en u$s 90 + IVA por noche. Es la tarifa para una habitación Standard Doble (1 o 2 personas), seguida por la Standard Triple (u$s 120 + IVA) pero el máximo alcanza los u$s 130 + IVA (habitación Superior), con acceso a desayuno buffet.

hotel fuente mayor, terminal.jpg Alojarse en el nuevo hotel tiene un valor por noche desde u$s 90 Foto: Yemel Fil

Si bien considera que son valores que responden a la "fluidez de turismo extranjero", para Kristich "la estadística marca que en temporada el 60% son turistas nacionales. Lo que pasa es que la industria del turismo es una de las pocas que recuperó valor en dólares, con lo cual la tarifa volvió a niveles pre pandemia. Hoy la gente que viaja por el país paga lo que podría pagar en Chile, Uruguay, Paraguay o Brasil, la noche de hotel es muy similar en cualquier país de la región".

Cómo "se vende" el hotel

"En un punto privilegiado de la provincia de Mendoza, donde los caminos del encanto se cruzan, surge Hotel Fuente Mayor Terminal. Más que un simple hospedaje, es un punto estratégico que conecta tu viaje con los tesoros de esta tierra única".

Con ese slogan el área comercial ya empezó a "vender" el flamante Fuente Mayor Terminal al país y al mundo. Con un plus que refuerza su ubicación clave y la conectividad con otros puntos y atractivos de la provincia, donde se destaca la chance de "explorar majestuosas bodegas" y el "imponente" Parque General San Martín.

Aunque estará abierto al turismo individual y familiar, el equipo de Fuente Mayor sabe que hay un segmento diferencial del negocio: el corporativo, de la mano de compañías de transporte terrestre de pasajeros e incluso para los mismos choferes. El lugar cuenta también salón para reuniones empresarias con capacidad de hasta 80 personas.

De hecho, con 2 grupos empresarios que contrataron para una convención en setiembre, las 51 habitaciones (la mayoría singles o dobles, y al menos 15 adaptadas como triples) ya están al 100% de ocupación.

"El ala sur, como la Terminal en general, tienen una propuesta que invita al turista a quedarse. Sin duda, serán clientes con menos estadía, pero si logramos un promedio de 3 noches por viajero sería un éxito", analiza el empresario de la construcción y hotelero.