Violencia juvenil: "Si nos involucramos" podemos erradicarla

Sobre la cuestión, Zagal dijo que “técnicamente es un tema social, no es sólo de la escuela, ya que es una de las instituciones que trabaja muy bien, tenemos muchísimos protocolos, los cumplimos todos por normativa vigente, es una problemática social que va mucho más allá”, explicó, solicitando “un llamado a formar una red comunitaria, hay muchos proyectos desde lo social como profesional que lo podemos plantear, inclusive que se reactiven ciertas instituciones que lamentablemente no están funcionando” manifestó, aclarando que “no es una crítica en particular, pero la gente sabe que hay direcciones de la Juventud, Economía Social y Área de familia que lamentablemente el último año se han quedado sin profesionales”.