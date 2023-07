Vecinos indignados en General Alvear por el paso de carga pesada en la ciudad

La problemática del desvío de camiones lleva décadas sin resolverse. La carga pesada que pasa por sectores de la Ciudad de General Alvear que no están preparados para tal fin provocan daños irreparables en el asfalto como así también en las viviendas aledañas. Promesas incumplidas y la indignación de los vecinos que se manifiestas: "Ya no sabemos que herramienta usar o a cualquier estrategia recurrir para solucionar este inconveniente. Repasamos la ley que es la 9024 que está vigente, que dice promover la seguridad, dar fluídez a las vías de tránsito, reservar el patrimono vehícular, disminuir la contimación ambiental y vemos que por más que lo recordamos y hablamos, no pasa absolutamente nada. Son muchas cuadras donde los camiones toman para movilizarse por la ciudad, hay días que se hace imposible transitar con ellos parados en doble fila o bien parados arriba de la vereda porqué no pueden pasar, un caos total".