Valle de Uco: lento avance de la vacunación en menores

Recordemos que si bien es cierto que en Argentina el sarampión, la rubéola y la poliomielitis son enfermedades que están eliminadas, es decir ya no circulan en nuestro país, siempre existe el peligro latente de la aparición de nuevos brotes, como ocurre en otras partes del mundo.

La campaña no es sencilla de llevar adelante porque, a pesar de la intensa acción publicitaria desarrollada más los incentivos preparados por el Área de Salud como entregar golosinas y globos, sacar alguna foto con su personaje favorito, participar del sorteo de "patacletas", el hecho de tratarse de menores no escolarizados dificulta la tarea ya que los padres son los que deberían arrimar a los niños y esta situación, al menos hasta ahora, no se está dando.