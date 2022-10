Vacunación en niños en General Alvear: el promedio es del 40%

El 1 de octubre comenzó en toda la Argentina la campaña de vacunación para menores contra el sarampión, polio, rubeola y paperas, pero los números por el momento no son del todo alentadores ya que muchos padres no vacunan a los hijos. Mendoza no es la excepción de la situación nacional y puntualmente en General Alvear, se conocieron los números de las primeras semanas de vacunación.