Vacaciones de invierno: Luján de Cuyo tiene una agenda para toda la familia

Sábado 6 de julio, 14:30hs: Paraguayasos (La Nona Eventos). Plaza El Carrizal.

Sábado 6 de julio. 16:30hs: Circo Panchito. Plaza Ugarteche.

Domingo 7 de julio, 14:30hs: Show de Magia y Humor. Plaza Agrelo.

Domingo 7 de julio, 16:30hs. Paraguayasos (La Nona Eventos). Plaza Daparo.

Lunes 8 de julio, 14:30hs: Circo Panchito. Barrio Las Parras.

Lunes 8 de julio, 16:30hs. Una Higuera para contar. Centro Cultural Leonardo Favio.

Miércoles 10 de julio, 14:30hs: Show de Magia y Humor. Capilla Santa Cecilia.

Miércoles 10 de julio, 16:30hs: Caperuza, Elenco La Libélula. Boulevard Calle Malargüe.

Jueves 11 de julio, 14:30hs: Elenco Marabunta. Polideportivo Carrodilla.

Jueves 11 de julio, 16:30hs: Títeres, La Familia Kirikikí. Plaza Barrio Los Alerces.

Viernes 12 de julio, 14: 30hs: Obra teatral “Belgrano”. Plaza Barrio Parque Belgrano.

Viernes 12 de julio, 16:30hs: Títeres, La Familia Kirikikí. Malvinas en Vertientes de Pedemonte.

Viernes 12 de julio, 15hs: Romeo y Julieta, un amor con narices. UMA.

Viernes 12 de julio, 16:30hs: Romeo y Julieta, un amor con narices. UMA.

Sábado 13 de julio, 14:30hs: Show de Magia y Humor. Plaza Centro Cívico Potrerillos.

Sábado 13 de julio, 16:30hs: Jorge Faro, Show de magia. Playón deportivo Virgen de Luján.

Sábado 13 de julio, 15hs: Romeo y Julieta, un amor con narices. UMA.

Sábado 13 de julio, 16:30hs: Romeo y Julieta, un amor con narices. UMA.

Domingo 14 de julio, 14:30hs: Show de Magia y Humor. Plaza General Espejo.

Domingo 14 de julio, 16:30hs: Qué lindo se puso el pago. Playón deportivo

Domingo 14 de julio, 15hs: Romeo y Julieta, un amor con narices. UMA.

Domingo 14 de julio, 16:30hs: Romeo y Julieta, un amor con narices. UMA.

Lunes 15 de julio, 16:30hs: La niña del cerro (Guillermo Troncoso). Plaza 21 de julio.

Lunes 15 de julio, 15hs: Romeo y Julieta, un amor con narices. UMA.

Lunes 15 de julio, 16:30hs: Romeo y Julieta, un amor con narices. UMA.

Martes 16 de julio, 15hs: Romeo y Julieta, un amor con narices. UMA.

Martes 16 de julio, 16:30hs: Romeo y Julieta, un amor con narices. UMA.

Miércoles 17 de julio, 15hs: Vení que te cuento historias Kamishibai (Guillermo Troncoso). UMA.

Miércoles 17 de julio, 16:30hs: Vení que te cuento historias Kamishibai (Guillermo Troncoso). UMA.

Jueves 18 de julio, 15hs: Vení que te cuento historias Kamishibai (Guillermo Troncoso). UMA.

Jueves 18 de julio, 16:30hs: Vení que te cuento historias Kamishibai (Guillermo Troncoso). UMA.

Viernes 19 de julio, 15hs: Vení que te cuento historias Kamishibai (Guillermo Troncoso). UMA.

Viernes 19 de julio, 16:30hs: Vení que te cuento historias Kamishibai (Guillermo Troncoso). UMA.

Sábado 20 de julio, 15hs: Vení que te cuento historias Kamishibai (Guillermo Troncoso). UMA.

Sábado 20 de julio, 16:30hs: Vení que te cuento historias Kamishibai (Guillermo Troncoso). UMA.

Domingo 21 de julio, 15hs: Había una vez…truz!. UMA.

Disfrutá de la vacaciones de invierno (actividades para toda la familia):

9 de julio, 12 a 18hs: Peña de la independencia (Soc. Española).

21 de julio: Desfile y Peña Aniversario Agrelo.

26 al 28 de julio: Mundial de Tango (Soc. Española).

28 de julio: Sabores de Perú (Plaza de Chacras).

Biblioteca Alberdi – Culturales para niños (talleres y arte para los más pequeños):

10 de julio, 15hs: Cine infantil.

11 de julio, 11hs: Taller de graffiti.

11 de julio, 15hs: Hora del cuento.

12 de julio, 15hs: Chanti y sus personajes.

16 de julio, 11hs: Taller de graffiti.

17 de julio, 15hs: Cine infantil.

18 de julio, 11hs: Taller de graffiti.

18 de julio, 15hs: Hora del cuento.

23 de julio, 11hs: Taller de graffiti.

31 de julio, 18:30hs: Presentación de libros (Gisela Lupiáñez, Greta Martínez y Fernando Angeleri).

Deportes (vecinos en movimiento en todo Luján):

Escuela de Montaña

Senderismo, salidas y bicicleteada.

Martes y jueves, de 19 a 21hs senderos.

Sábados, de 10 a 12hs senderos.

Julio primer y tercer fin de semana salida a altura.

Bici: miércoles de 17.30 a 19.30hs y viernes de 14.50 a 16.50hs.

Newcom (Adultos Mayores)

6 de Julio Lanzamiento de Liga provincial.

Lugar: Polideportivo Hipólito Irigoyen.

Futsal (Carrodilla y Luján)

C15/C17/C20: De acuerdo a los resultados jugarán hasta el 20 de Julio.

C7/C9/C11/C13: Receso hasta el 3 de agosto, solo entrenamiento.

Primera Masculina de pretemporada: hasta el 3 de agosto.

Futsal femenino: todas las categorías de pre temporada (solo entrenan) hasta el comienzo del torneo clausura, 3 de agosto.

Básquet (Polideportivo Luján)

Julio Play off todas las categorías femenino y masculino

3 y 8 de julio: Finales Primera Masculino

26 y 27 de julio: Encuentro con la Municipalidad de Malargüe.

Lugar: Polideportivo Hipólito Irigoyen

Voleibol (Polideportivo Luján y Los Alerces)

Julio: Play off todas las categorías femenino y masculino.

Balonmano (Polideportivo Luján)

Julio: Play off todas las categorías femenino y masculino (AMEBAL).

Gimnasia Artística

6 y 7 de julio: Torneo de gimnasia artística todas las categorías. (Gimnasio N 1, de Ciudad).

Deporte Social

Sábado 29 de junio: Finales Liga de Hockey: Sub 13- Sub 15- Sub 18. (Estadio Municipal de Hockey).

Martes 2 de julio: Finales Liga de fútbol infantil. (Polideportivo Hipólito Irigoyen).

Polideportivo Carrodilla

Viernes 12 de julio: Encuentro Gimnasia artística.

Miércoles 26 de julio: Encuentro Multideportes con Chocolate.