25 de marzo de 2026
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Una carrera con propósito: llega la Maratón Azul por el autismo a Guaymallén

Organizada por el municipio junto a organizaciones sociales, la Maratón Azul invita a sumarse en familia. Buscan generar conciencia y derribar prejuicios.

Una marea de conciencia: Guaymallén se tiñe de azul por el autismo.

Una marea de conciencia: Guaymallén se tiñe de azul por el autismo.

Foto: Prensa Municipalidad de Guaymallén.
Por Sitio Andino Departamentales

Con el objetivo de promover la concientización sobre el autismo y fomentar la inclusión social, el próximo 12 de abril se realizará en Guaymallén la Maratón Azul, una propuesta abierta a toda la comunidad que invita a participar en familia.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Guaymallén, junto a la Fundación Marea Azul y Vinculat, en el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.

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“Maratón Azul” en Guaymallén: todos lo que hay que saber para participar

La jornada tendrá lugar el domingo desde las 9 de la mañana en la Estación Saludable del Predio de la Virgen, ubicada sobre la Avenida de Acceso Este.

La actividad es gratuita y no está pensada únicamente para corredores: quienes asistan podrán caminar, trotar o andar en bicicleta, con el propósito de visibilizar la Condición del Espectro Autista (CEA) y generar un espacio de encuentro comunitario.

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Toda la información sobre la

Toda la información sobre la "Maratón Azul" que tendrá lugar en Guaymallén para concientizar sobre la Condición del Espectro Autista.

El recorrido de la Maratón Azul en Guaymallén será de aproximadamente dos kilómetros. El circuito comenzará en la Estación Saludable, avanzará por la ciclovía hacia el este hasta el puente de Cañadita Alegre, donde los participantes cruzarán hacia el sector sur del parque. Luego, el trayecto continuará en dirección oeste hasta una pasarela peatonal que permitirá regresar al punto de partida en el predio de la Virgen.

Esta actividad se enmarca en una fecha clave: el 2 de abril, declarado en 2007 por la Organización de Naciones Unidas como el día para reflexionar sobre el autismo. La jornada busca impulsar acciones de difusión, diagnóstico temprano e intervención oportuna, además de promover la inclusión de niños, niñas y adolescentes dentro del espectro.

Quienes estén interesados en participar de la Maratón Azul pueden inscribirse haciendo click en este enlace.

Condición del Espectro Autista: las instituciones que concientizan en Mendoza

Desde la Fundación Marea Azul, organización creada en 2020 por familias de personas con autismo, destacan la importancia de generar mayor integración social, empatía y derribar prejuicios. Asimismo, trabajan para visibilizar una de las principales dificultades en Argentina: el acceso a tratamientos, educación y apoyos adecuados.

Por su parte, Vinculat, institución dedicada a la salud mental en Mendoza, acompaña la iniciativa desde un enfoque interdisciplinario, orientado a la rehabilitación psicoterapéutica y la reinserción social y laboral de las personas.

La Condición del Espectro Autista (CEA) es una alteración del desarrollo neurológico que influye en la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Se trata de un espectro amplio, en el que cada persona presenta características y necesidades diferentes. Según la Sociedad Argentina de Pediatría, millones de personas en el mundo forman parte de este espectro, y advierten que el diagnóstico tardío puede limitar el acceso a oportunidades terapéuticas clave.

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