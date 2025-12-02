2 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Semana de los Derechos del Niño

Tupungato reunió a CPI, hogares y CAE en una jornada recreativa por el aniversario internacional

Chicos y chicas de distintos centros participaron de charlas, radio abierta y recreación. El intendente de Tupungato Gustavo Aguilera destacó el trabajo conjunto

Tupungato celebró un nuevo aniversario de la Convención de los Derechos del Niño.

Por Sitio Andino Departamentales

El 20 de noviembre se celebró el 36º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. En ese marco, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE llevó a cabo un cronograma de acciones en los departamentos, entre ellos Tupungato, donde niñas y niños de 10 Centros de Primera Infancia y de 3 hogares del Valle de Uco se convocaron en el inicio de esta semana para compartir desde charlas y clínicas deportivas, actividades culturales y artísticas hasta juegos y radio abierta.

Los pequeños recibieron merienda saludable y al cierre de los juegos y recreaciones disfrutaron un rico almuerzo compartido. Además, se llevaron regalitos, mochilas con elementos de librería, pelotas de fútbol, gorras e inclusive medias.

image

En las diferentes ceremonias participaron chicos y chicas que asisten a Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (CDIyF), Centros de Apoyo Escolar (CAE), escuelas, merenderos, CIC y Centros Deportivos como CEDRyS, gimnasios y SUM.

El intendente del departamento Gustavo Aguilera comentó respecto a esta celebración: "Para nosotros es muy importante que se celebre la Convención de los Derechos del Niño en Tupungato, el gobierno provincial pone los docentes y también no docentes y el municipio colabora con personal no docente y en el mantenimiento de los edificios donde se desarrollan las actividades".

Celebraron en Tupungato en aniversario de la Convención de los Derechos del Niño

Embed - El Valle de Uco celebró la 36° convención de los derechos del niño

