Tupungato avanza con el plan para regularizar construcciones sin declarar: requisitos y costos

El Honorable Concejo Deliberante de Tupungato mediante la Ordenanza 08/25 , puso en marcha este plan que tiene por objetivo que todas las personas que posean una construcción sin declarar o fuera de norma puedan regularizar su responsabilidad legal y evitar sanciones futuras.

El 31 de diciembre vence el plazo para adherirse al Plan mencionado , quienes accedan deberán presentar la documentación técnica obligatoria, cumplir con los requisitos legales vigentes, abonar los aforos correspondientes sobre los cuales podrán acceder a un descuento en los recargos por multa.

Las vecinas y vecinos que tengan construcciones irregulares deben gestionar la regularización mediante un profesional idóneo -arquitecto, ingeniero, maestro mayor de obras entre otros- encargado de presentar los planos reglamentarios exigidos por el Código de Edificación departamental.

Además, tendrán que pagar las costas y sanciones establecidas según la superficie construida, presentar las Declaraciones Juradas del profesional responsable y del propietario, contar con Libre Deuda Municipal (si existiera deuda, se podrá cancelar al contado o gestionar un Plan de Facilidades).

El Plan permite cancelar aforos y recargos en hasta cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, favoreciendo así que más contribuyentes puedan regularizar su situación sin demoras.

Requisitos para Regularizar en Tupungato

Documentación Técnica

Plano de relevamiento

Detalle de superficie

Ubicación de bocas sanitarias y eléctricas

Documentación Personal

DDJJ de profesional idóneo (ingeniero, arquitecto, maestro mayor de obras)

DDJJ de la/el propietaria/o

Libre Deuda Municipal

Costos según superficie

Hasta 150m²: aforo de edificación, sin recargo.

De 150 a 250m²:aforo de edificación + 30% sobre lo que exceda los 150m².

Más de 250m²: aforo de edificación + 70% sobre lo que exceda los 150m².

Asesoramiento y Consultas en Tupungato

La oficina de Obras Privadas brinda atención personalizada para resolver dudas sobre el Plan, de lunes a viernes de 7 a 14 h, en el Edificio Municipal (Belgrano 348). También se puede consultar telefónicamente al 2622 575807.