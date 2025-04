Tunuyán homenajeó a sus héroes con un sentido y multitudinario acto

Además, se plantaron árboles nativos en representación de cada uno de los ex combatientes en la Guerra de Malvinas, que habitan o habitaron en el departamento de Tunuyán; revalorizando lo ambiental y simbólico de la plantación de árboles.

image.png

La palabra del intendente de Tunuyán, Emir Andraos

El jefe comunal, en su discurso expresó: "No hay ninguna duda de que esas latentes tierras nos pertenecen y, por ello, todos los que hemos tenido el privilegio de nacer en esta nación estamos invitados a reclamarlas cada día de nuestras vidas. Porque si hay algo que no dejaremos jamás de ser, es argentinos. ¿La historia es de quien la escribe? Pues no. La historia es de ustedes: de los que fueron, de los que quedaron y de los que volvieron, de los que jamás permitirán que se escriba de otra manera, de quienes conocen los hechos como realmente fueron. Guardianes de una memoria imprescindible, dueños de la única verdad, testimonios vivos de un suceso que nos transformó para siempre como país·.

image.png

Uno de los momentos más conmovedores del acto estuvo a cargo del excombatiente de Malvinas, el Cabo Segundo- Roberto Isaías Romero, quien compartió su testimonio ante el público: "Yo soy marino, de la Marina de Guerra. Vivimos muchas cosas feas, que padecí y hoy tengo la obligación de hablar por aquellos camaradas que dejaron su vida. No se tienen que olvidar, porque defendieron nuestra bandera, nuestra patria, siendo apenas unos chicos. Recuerdo a esos héroes que murieron en las frías aguas del Atlántico Sur… ¡Viva la patria!", exclamó tres veces con la voz quebrada por la emoción.

image.png

El homenaje culminó con aplausos en reconocimiento a los veteranos presentes, donde quedó reflejado el compromiso de la comunidad de Tunuyán con la memoria y el respeto hacia quienes dieron su vida en defensa de la soberanía argentina.