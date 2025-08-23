Fiesta asegurada

Tunuyán anunció "sin nombrarlo" al artista que cerrará los festejos por el Día del Estudiante

Con música de fondo, acompañando la filmación de un video publicado en las redes, Tunuyán reveló el nombre de la banda que actuará el Día del Estudiante.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán compartió un vídeo donde, implícitamente, indica que el dúo La T y la M será el encargado de ponerle música a la fiesta de los Estudiantes en el departamento el próximo 21 de septiembre. Una fuente cercana a la gestión confirmó a Sitio Andino la actuación de la banda.

En la publicación cuatro jóvenes cuentan de los shows que la Municipalidad de Tunuyán acercó a los estudiantes para el festejo de los 21 de septiembre en el pasado y todos deliberando sobre la figura encargada de ponerle música al cierre del Día del Estudiante.

Lee además
Expo Educativa 2025 en Tunuyán.
Educación en el Valle de Uco

Tunuyán reafirma su compromiso con la educación: llega la Expo Educativa 2025
Tunuyán Emprende. Programa Municipal
Valle de Uco

El Municipio de Tunuyán impulsa el trabajo independiente con nuevas entregas de kits

El intendente Emir Andraos entra en escena, saluda a los entusiastas protagonistas y sin dar detalle alguno "no acerca pistas sobre el artista", aunque de fondo se escuchan los sonidos de este dúo, que fue furor con uno de sus temas antes, durante y pos Mundial de Qatar.

Así Tunuyán daba a conocer implícitamente que La T y la M cerrarán los festejos por el Día del Estudiante

Embed

Q

Quienes son La T y la M, que cerrarán musicalmente la Fiesta de los Estudiantes en Tunuyán

La T y La M es un dúo de cumbia argentino, integrado por Tobías Medrano y Matías Rapen. Se origina en pandemia, durante la cuarentena del año 2020, cuando Tobías y Matías se conocen en Florencio Varela, Buenos Aires.

Luego de que se levantaran en gran parte del país las restricciones por la pandemia mundial del Covid-19; comenzaron sus presentaciones en vivo y pudieron encontrarse con ese público que tanto ansiaba verlos.

Por su parte, en julio de 2021 la alegría inundó los corazones argentinos en todo el mundo tras la victoria contra Brasil en la Copa América, y por supuesto que la música fue un condimento infaltable en los festejos. Lo que Tobías Medrano y Matías Rapen no esperaban era escuchar su canción coreada a todo volumen por la Selección Argentina en el vestuario. Fue “AM (cover)”, su versión en clave cumbia del hit de Nio García y Flow La Movie, la elegida por los jugadores para acompañar la euforia.

Embed - LA T Y LA M - Pa' la Selección (Video Oficial)

Durante el 2025 La T y la M tuvo estrenos y premiaciones

  • El 24 de enero de 2025 se estrena el tema y videoclip "Somos o no somos" junto a Lauty Gram.
  • El 30 del mismo mes se unen para lanzar el tema "Me duele", junto a Pipe Calderón y Corazón Serrano.
  • El 7 de marzo lanzan el single "Amor de verano".
  • El 16 de abril publican "Te extraño BB", su segunda colaboración con Rusherking.
  • El 18 de junio, la banda recibe el Premio Gardel en la categoría “Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia", por "Messirve mix 9". El 24 del mismo mes, se unen a Los Pericos para lanzar una nueva versión de "Sin cadenas", tema original de Los Pericos.
  • En julio publican "Kuanna" junto a Luis Alfonso.
Temas
Seguí leyendo

Rugby tag: Tunuyán impulsa un deporte inclusivo y sin contacto en las escuelas

Valle de Uco se sumó a la protesta nacional por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Denuncian a la exreina Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias

"Nos quisieron imponer kirchneristas", la exreina de la Tonada bajó su candidatura en Tunuyán

Tunuyán vivió un emotivo 175° aniversario de San Martín en el Manzano Histórico

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de "Viudas Negras"

Elecciones 2025 en Tunuyán: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

De Tunuyán al corazón de todos: la cadena solidaria que inició un niño de 6 años

LO QUE SE LEE AHORA
Germán Gómez, diputado por San Rafael. video
Salud

Diputado de San Rafael pide a OSEP informes por demoras en entrega de medicación oncológica

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

Qué pizzería de Buenos Aires llegará a Mendoza Shopping en septiembre.
Comercio

Qué emblemática pizzería de Buenos Aires llegará al Mendoza Shopping

El Rojo recibió la primera sanción por los disturbios del miércoles
Violencia en el fútbol

La dura sanción contra Independiente por los incidentes por Copa Sudamericana

Despliegue policial en Maipú por un incendio grave. 
operativo policial en el lugar

Importante incendio en un local de baterías en Maipú

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Te Puede Interesar

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Por Sofía Pons
Alergias en Mendoza: el 30% de la población padece sus síntomas con la llegada de la primavera.
Salud

Alergias en Mendoza: el 30% de la población padece sus síntomas con la llegada de la primavera

Por Natalia Mantineo
Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Por Juan Pablo Strappazzon