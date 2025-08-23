Tunuyán anunció "sin nombrarlo" al artista que cerrará los festejos por el Día del Estudiante

El Municipio de Tunuyán compartió un vídeo donde, implícitamente, indica que el dúo La T y la M será el encargado de ponerle música a la fiesta de los Estudiantes en el departamento el próximo 21 de septiembre. Una fuente cercana a la gestión confirmó a Sitio Andino la actuación de la banda.

En la publicación cuatro jóvenes cuentan de los shows que la Municipalidad de Tunuyán acercó a los estudiantes para el festejo de los 21 de septiembre en el pasado y todos deliberando sobre la figura encargada de ponerle música al cierre del Día del Estudiante .

Educación en el Valle de Uco Tunuyán reafirma su compromiso con la educación: llega la Expo Educativa 2025

El intendente Emir Andraos entra en escena, saluda a los entusiastas protagonistas y sin dar detalle alguno "no acerca pistas sobre el artista", aunque de fondo se escuchan los sonidos de este dúo, que fue furor con uno de sus temas antes, durante y pos Mundial de Qatar.

Quienes son La T y la M, que cerrarán musicalmente la Fiesta de los Estudiantes en Tunuyán

La T y La M es un dúo de cumbia argentino, integrado por Tobías Medrano y Matías Rapen. Se origina en pandemia, durante la cuarentena del año 2020, cuando Tobías y Matías se conocen en Florencio Varela, Buenos Aires.

Luego de que se levantaran en gran parte del país las restricciones por la pandemia mundial del Covid-19; comenzaron sus presentaciones en vivo y pudieron encontrarse con ese público que tanto ansiaba verlos.

Por su parte, en julio de 2021 la alegría inundó los corazones argentinos en todo el mundo tras la victoria contra Brasil en la Copa América, y por supuesto que la música fue un condimento infaltable en los festejos. Lo que Tobías Medrano y Matías Rapen no esperaban era escuchar su canción coreada a todo volumen por la Selección Argentina en el vestuario. Fue “AM (cover)”, su versión en clave cumbia del hit de Nio García y Flow La Movie, la elegida por los jugadores para acompañar la euforia.

Embed - LA T Y LA M - Pa' la Selección (Video Oficial)

Durante el 2025 La T y la M tuvo estrenos y premiaciones