Tres escuelas de Tunuyán fueron reconocidas por liderar la recolección de plástico PET

Escuelas de Tunuyán reconocidas por el Municipio.

Por Sitio Andino Departamentales







El Municipio de Tunuyán, a través de la Dirección de Ambiente, junto a Eco de Los Andes y Distribuidora Gama, premió a las tres escuelas ganadoras del programa Tunuyán Verde con una jornada educativa en el Manzano Histórico, destinada a los estudiantes de sexto grado.

Las instituciones ganadoras fueron la Escuela Ignacio Fermín Rodríguez, la Escuela Rosa Trebes de Torres y la Escuela Ignacio Álvarez. Los estudiantes de estos establecimientos educativos lideraron la recolección de plástico PET durante el ciclo 2024-2025, convirtiéndose en las ganadoras de esta edición del programa.

image El Manzano Histórico recibió esta nueva experiencia educativa La actividad en el Manzano Histórico se diseñó para ofrecer una experiencia educativa vinculada al cuidado del ambiente, en contacto directo con la naturaleza. Durante el día, los estudiantes participaron de caminatas interpretativas por la montaña, juegos recreativos con la colaboración del Ejército Argentino y una visita guiada al museo de Ciencias Naturales.

El objetivo de la propuesta fue reforzar conceptos relacionados con la biodiversidad, el manejo responsable de residuos, la conservación del agua y el valor ambiental y cultural de la montaña.