Tormenta granciera en San Rafael: la Reina de la Vendimia departamental visitó fincas y productores afectados

En primera instancia, Indiveri visitó a Oscar Bogado, uno de los productores a los que el granizo arrasó su producción. Luego continuó su recorrida por Monte Comán y estuvo con Manuel, otro agricultor que no ocultó su desazón por las pérdidas de vid y ciruelas.

san rafael reina de la vendimia tormenta granicera 2.jpg

“Como representante de los agricultores decidí ir a conocer la realidad de los productores y sus fincas en primera persona. En algunos sectores el panorama es devastador, las pérdidas son prácticamente totales y no habrá cosecha esta temporada y quizás la próxima tampoco. No obstante me quedo con la resiliencia y voluntad de nuestros productores, que una vez más, volverán a empezar”, expresó.