Todo un récord académico: se recibió de abogado en tan solo 2 años y dos meses

Gastón tiene 20 años y superó el récord que ostentaba Joaquín Badoza (se recibió en 28 meses), se recibió el pasado 9 de agosto con un promedio de 8.50. Su carrera comenzó en la Universidad de Champagnat de San Rafael, donde curso su primer semestre; sin embargo, los altos costos de vivir fuera de su ciudad lo llevaron a tomar una decisión definitiva: "Me volví a Alvear y retomé los estudios a distancia en la Universidad Empresarial Siglo XXI y me adapté a una modalidad distinta de estudios".