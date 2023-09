Tatuador de San Rafael y un noble gesto solidario

Federico Soria es tatuador y junto con la Asociación de Moteros Sanrafaelinos trabajan solidariamente para ayudar a la escuela del distrito Las Malvinas en San Rafael . Federico se sumó ofreciendo tatuajes a bajo costo a cambio de alimentos no perecederos para colaborar con las necesidades de los chicos que asisten al establecimiento educativo.

Soria comentó respecto a este gesto solidario: "Lo que hice fue, aparte de la colecta que ya estabamos juntado alimentos con los chicos motoqueros, unir mi trabajo y hacer una colecta por alimentos no perecederos por tatuajes, ya lo he hecho antes por varios años y me gusta ayudar a la gente del barrio Molinos".