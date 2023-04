Suspendieron la vigilia por Malvinas en Malargüe

Este año no se podrá vivir uno de los actos más significativos en Malargüe relacionado a la Guerra del Atlántico Sur, la Vigilia Malvinas Malargüe Te Recuerda, que congregaba en el departamento sureño a decenas de ex combatientes de esa gesta. La actividad es organizad todos los años por Rolando Cárdenas y con la colaboración de la comuna local. Se trasladó la conmemoración al próximo 10 de Agosto, fecha en la que se inauguraría un monumento vinculado al conflicto con Gran Bretaña, y en el que si estarían los ex combatientes.