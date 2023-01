Sin agua en pleno verano, el drama de la Villa 25 de Mayo

Vecinos de la Villa no tienen agua en sus casas

Sobre las promesas de arreglo, Juri dijo que “Aysam dice que es un problema de Irrigación porque baja las compuertas sin aviso y no pasa agua a la planta, desde Irrigación dicen que ellos avisan y así permanentemente”.

De pozo

Para poder bañarse o tener agua en la mochila del baño, los vecinos deben usar agua de pozo.

“Con agua de pozo subimos el agua a los tanques, pero es para que la gente use el baño y se bañe, pero no para consumir, preocupa mucho porque la gente del pueblo no tiene agua directamente; necesitamos una solución urgente”, argumentó.

Para cerrar, los vecinos de la Villa sostienen que se debe invertir en arreglar las cañerías porque si no, “son parches sobre parches”.

- Gentileza Canal 6