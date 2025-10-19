19 de octubre de 2025
Lo solicitó Pablo Villarruel

Se reacomoda el Concejo Deliberante de Malargüe con la creación de otro bloque radical

Ahora el deliberativo pasó a tener seis bloques unipersonales, tres de los cuales se fueron desprendiendo del radicalismo.

Los concejales Viviana Mosca, Pablo Villarruel y Elisabeth González. (Foto gentileza).

 Por Claudio Altamirano

Con la aprobación del Bloque Unión Cívica Radical Malargüe, solicitado por el concejal Pablo Villarruel, quien se desvinculó de Cambia Mendoza, el Concejo Deliberante de Malargüe pasó a contar con seis bloques unipersonales. El único espacio que conserva su conformación es el justicialismo. Desde el bloque recientemente conformado, Villarruel negó que existan internas.

Embed - CREACIÓN BLOQUE UNIPERSONAL UCR MALARGÜE

En diálogo con SITIO ANDINO, el edil explicó que el bloque unipersonal adoptó el nombre Unión Cívica Radical Malargüe “porque estaba convencido de que el radicalismo local necesitaba un espacio propio, por la historia que marca la UCR no solo en el país y la provincia, sino también en Malargüe”.

El Concejo Deliberante está conformado en su mayoría por bloques unipersonales

Villarruel destacó el aporte histórico del radicalismo en el departamento y mencionó a referentes como Jorge Vergara, exintendente, y Jorge Tieppo, quien ocupó cargos relevantes a nivel local, provincial y nacional. Consideró, por ello, que debía existir un bloque con ese nombre, a pesar de la existencia del bloque UCR Independiente, representado por el concejal Martín Palma.

“Esto no viene a romper, sino a sumar y apoyar un espacio y una campaña. La idea es escuchar a todas las voces, porque en Malargüe hay mucha gente que se identifica con el radicalismo”, afirmó Villarruel, insistiendo en que “no existe ninguna interna en el Concejo Deliberante”.

Por su parte, el presidente del Concejo, Rodrigo Hidalgo, aclaró que la aprobación del nuevo bloque fue “unánime”, al tratarse de un asunto que no genera controversias más allá de “cuestiones edilicias o de espacio”. Agregó que Villarruel “seguirá compartiendo oficina con la edil Viviana Mosca”, su excompañera de bloque en Cambia Mendoza.

Consultado sobre si la creación del nuevo bloque implicará mayores erogaciones, Hidalgo explicó que “se incrementa con un secretario político”, figura que “está enmarcada dentro de la Ley”.

Nueva conformación del Concejo Deliberante de Malargüe

Tras la modificación, el Concejo Deliberante de Malargüe quedó conformado de la siguiente manera: Frente de Todos: Emilse Mansilla, Magalí Acosta y Pablo Cabrera. La Unión Mendocina: Elisabeth González. UCR Independiente: Martín Palma. Encuentro: Francisco Parada. Reconstruyendo Malargüe: Silvina Camiolo. Cambia Mendoza: Viviana Mosca y Unión Cívica Radical Malargüe: Pablo Villarruel.

