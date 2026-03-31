Se jubilaron y eligieron viajar: recorren Argentina en una trafic junto a su perrita

Hugo y Claudia tomaron una decisión que muchos sueñan pero pocos se animan a concretar: tras jubilarse, dejaron atrás la rutina, simplificaron su vida y salieron a recorrer Argentina a bordo de una trafic convertida en casa rodante.
Su historia de vida refleja una tendencia en crecimiento: elegir la ruta y reducir el estilo de vida tradicional. Recorren Argentina de punta a punta.
Hugo y Claudia tomaron una decisión que muchos sueñan pero pocos se animan a concretar: tras jubilarse, dejaron atrás la rutina, simplificaron su vida y salieron a recorrer Argentina a bordo de una trafic convertida en casa rodante.
Junto a su perrita Marta, emprendieron un viaje sin fecha de regreso en “La Pancha”, como bautizaron a su vehículo, que fue adaptado por ellos mismos para convertirse en su hogar sobre ruedas. De paso por el Valle de Uco, la pareja compartió su historia y el espíritu que los impulsa: vivir con lo necesario, priorizar las experiencias y animarse a cambiar.
“Nos dimos cuenta de que no hacía falta tanto para ser felices. Con poco se puede vivir bien y disfrutar mucho más”, cuentan, mientras recorren paisajes de todo el país, rearmando su historia de vida.
El proyecto comenzó como una idea que fue tomando forma con el tiempo. Tras años de trabajo, decidieron apostar por una vida distinta: vender lo que no necesitaban, equipar la trafic y lanzarse a la ruta.
Hoy, su día a día transcurre entre caminos, nuevos destinos y encuentros con personas que, como ellos, buscan otra manera de vivir.
El fenómeno de quienes eligen las casas rodantes o vehículos adaptados para viajar de forma permanente crece en todo el país. La combinación de libertad, contacto con la naturaleza y reducción de gastos fijos aparece como una alternativa cada vez más elegida, especialmente después de la pandemia.
En ese contexto, la historia de Hugo y Claudia se suma a otras que invitan a repensar el estilo de vida tradicional. Antes de seguir su camino, dejaron un mensaje claro: no hace falta tenerlo todo resuelto para empezar.
“Siempre hay una excusa para no hacerlo. Nosotros decidimos intentarlo. Y valió la pena”, aseguran.