31 de marzo de 2026
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Argentina

Se jubilaron y eligieron viajar: recorren Argentina en una trafic junto a su perrita

Su historia de vida refleja una tendencia en crecimiento: elegir la ruta y reducir el estilo de vida tradicional. Recorren Argentina de punta a punta.

Hugo y Claudia recorren las rutas de Argentina.

Hugo y Claudia recorren las rutas de Argentina.

Junto a su perrita Marta, emprendieron un viaje sin fecha de regreso en “La Pancha”, como bautizaron a su vehículo, que fue adaptado por ellos mismos para convertirse en su hogar sobre ruedas. De paso por el Valle de Uco, la pareja compartió su historia y el espíritu que los impulsa: vivir con lo necesario, priorizar las experiencias y animarse a cambiar.

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“Nos dimos cuenta de que no hacía falta tanto para ser felices. Con poco se puede vivir bien y disfrutar mucho más”, cuentan, mientras recorren paisajes de todo el país, rearmando su historia de vida.

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El proyecto comenzó como una idea que fue tomando forma con el tiempo. Tras años de trabajo, decidieron apostar por una vida distinta: vender lo que no necesitaban, equipar la trafic y lanzarse a la ruta.

Hoy, su día a día transcurre entre caminos, nuevos destinos y encuentros con personas que, como ellos, buscan otra manera de vivir.

El fenómeno de quienes eligen las casas rodantes o vehículos adaptados para viajar de forma permanente crece en todo el país. La combinación de libertad, contacto con la naturaleza y reducción de gastos fijos aparece como una alternativa cada vez más elegida, especialmente después de la pandemia.

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En ese contexto, la historia de Hugo y Claudia se suma a otras que invitan a repensar el estilo de vida tradicional. Antes de seguir su camino, dejaron un mensaje claro: no hace falta tenerlo todo resuelto para empezar.

“Siempre hay una excusa para no hacerlo. Nosotros decidimos intentarlo. Y valió la pena”, aseguran.

La historia de vida de Hugo y Claudia

Embed - Historias que inspiran: conocé a los jubilados que viven viajando y estuvieron en el Valle de Uco

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