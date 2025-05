San Rafael: prestadoras de servicios a personas con discapacidad piden una ley de emergencia

“Acá no estamos hablando de si estamos más o menos bien, estamos muy mal , la situación es cada vez más grave. Esto viene hace años, pero creemos que ahora estamos en un nivel donde estamos sosteniendo un sistema que se cae a pedazos realmente y que afecta directamente a las personas con discapacidad ”, sostuvo Julieta Alcaíno, profesorado de educación especial.

García se refirió a la ley de emergencia para que contemple la situación crítica de las prestadoras de servicios a personas con discapacidad. “Hay un pedido por una ley de emergencia que ha pasado por diferentes sectores, falta que pase por senadores y diputados para la aprobación total. Pero sí tenemos un mensaje de la Agencia Nacional de Discapacidad mostrando que esta ley no es válida, que no tiene principios fuertes y la nombran una ley de la oposición. En realidad, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la necesidad de las personas con discapacidad y está impulsada por personas con discapacidad”.

