22 de marzo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael conmemora los 50 años del golpe de Estado con vigilia, acto y marcha

Habrá vigilia, acto oficial y marcha en San Rafael para conmemorar los 50 años del golpe de Estado.

Plaza de la Memoria, verdad y justicia en San Rafael.

Plaza de la Memoria, verdad y justicia en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, San Rafael llevará adelante una serie de actividades para conmemorar los 50 años del último golpe de Estado en Argentina.

Las propuestas son organizadas de manera conjunta entre el Municipio y organismos de Derechos Humanos, con el objetivo de generar espacios de reflexión y memoria colectiva.

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El director de Comunidad, Familia y Derechos Humanos, Diego Morales, destacó el trabajo articulado que se realiza cada año para llevar adelante estas acciones conmemorativas. “Cada año nos convocamos con los organismos de derechos humanos para organizar las actividades de esta fecha”, expresó.

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Cronograma de actividades en San Rafael

  • Lunes 23 con la tradicional vigilia en la Plaza de la Memoria, ubicada en Aristóbulo del Valle y Luzuriaga. Allí se desarrollarán distintas actividades culturales, entre ellas la colocación de placas y la plantación de un árbol en homenaje.
  • Martes 24, a partir de las 11, se realizará el acto protocolar en el mismo espacio. Más tarde, desde las 18, tendrá lugar la marcha que partirá desde el Kilómetro Cero y finalizará en la plaza, donde habrá intervenciones artísticas y música en vivo.

“Buscamos visibilizar lo ocurrido en esta etapa oscura de la historia argentina para que las nuevas generaciones puedan conocerla. Es fundamental la participación de toda la comunidad, especialmente de los jóvenes”, subrayó Morales.

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