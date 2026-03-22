San Rafael conmemora los 50 años del golpe de Estado con vigilia, acto y marcha

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, San Rafael llevará adelante una serie de actividades para conmemorar los 50 años del último golpe de Estado en Argentina.
Habrá vigilia, acto oficial y marcha en San Rafael para conmemorar los 50 años del golpe de Estado.
En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, San Rafael llevará adelante una serie de actividades para conmemorar los 50 años del último golpe de Estado en Argentina.
Las propuestas son organizadas de manera conjunta entre el Municipio y organismos de Derechos Humanos, con el objetivo de generar espacios de reflexión y memoria colectiva.
El director de Comunidad, Familia y Derechos Humanos, Diego Morales, destacó el trabajo articulado que se realiza cada año para llevar adelante estas acciones conmemorativas. “Cada año nos convocamos con los organismos de derechos humanos para organizar las actividades de esta fecha”, expresó.
“Buscamos visibilizar lo ocurrido en esta etapa oscura de la historia argentina para que las nuevas generaciones puedan conocerla. Es fundamental la participación de toda la comunidad, especialmente de los jóvenes”, subrayó Morales.