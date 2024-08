San Rafael celebró el "Día del Gamer" con un fantástico streaming: aquí los detalles

Este 29 de agosto , se conmemora el Día Mundial del Videojuego o Día del Gamer . En el marco de esta jornada que es celebrada en todo el mundo, en el departamento de San Rafael se realizó un maratón de streaming del videojuego "Age of Empire" que duro 24 horas.

Del fantástico evento, participaron miles de personas. Además, se destacó la posibilidad que le brindó la tecnología de "CTNET" , porque permitió que, durante gran cantidad de tiempo de transmisión, el servicio de internet no sufriera corte alguno .

Ignacio (Toshiwars en las plataformas), uno de los protagonistas de este hecho, comentó sobre la experiencia: "Nos propusimos el reto de 24 horas de stream sin parar... Jugamos casi todo el día al 'Age of Empire' e hicimos un torneo... En San Rafael esto sucede y somos una comunidad con todas las edades, donde nos conectamos y competimos... No tuvimos ningún corte y me puse contento... Tengo CTNET, que es una conexión totalmente doméstica".