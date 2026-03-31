San Rafael amplía la atención por consumos problemáticos con presencia en los barrios

El Municipio de San Rafael , en articulación con SEDRONAR , continúa fortaleciendo estrategias de prevención, asistencia y acompañamiento en consumos problemáticos a través de un intenso trabajo territorial en distintos puntos del departamento.

Con sede principal en calle Los Filtros y Jacarandá, en el barrio El Sosneado, se promueve el acceso a tratamientos ambulatorios gratuitos y cercanos , con propuestas que incluyen espacios terapéuticos y acciones preventivas en distintos barrios de la ciudad.

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El abordaje se lleva adelante mediante equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, trabajadores sociales y operadores, que desarrollan tareas tanto en el edificio central como en centros de salud y espacios comunitarios de barrios como Villa Laredo, El Molino, Pueblo Diamante y Constitución, entre otros.

Arturo Ratto, coordinador del DTC SEDRONAR, destacó la importancia del enfoque comunitario. “ El problema de las adicciones no es individual, sino social . Muchas veces quien pide ayuda es un familiar, y nuestro trabajo es acompañar tanto a la persona como a su entorno, generando conciencia y brindando herramientas para abordar la situación antes de que el deterioro sea mayor”, señaló.

Uno de los dispositivos centrales es el espacio de “Primera Escucha”, que funciona sin turno previo ni requisitos, permitiendo a cualquier persona acercarse de manera espontánea para recibir orientación. A partir de ese primer contacto, se acuerdan instancias de seguimiento más personalizadas según cada caso.

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Días y horarios de atención en San Rafael

La sede central ubicada en Jacarandá y Los Filtros, en barrio El Sosneado, atiende de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.00 horas.

Además, los equipos trabajan en distintos puntos del departamento: