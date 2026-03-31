San Rafael abrió las inscripciones para sus talleres socioculturales 2026

El Municipio de San Rafael , a través de su Dirección de Cultura , abrió las inscripciones para los talleres socioculturales 2026 , una propuesta que busca acercar el arte, la formación y la recreación a vecinos de toda la ciudad y los distritos.

Se trata de una iniciativa amplia, inclusiva y federal, que este año contará con 35 talleres gratuitos , los cuales comenzarán a dictarse desde el próximo 6 de abril en distintos puntos del departamento.

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La oferta incluye una gran variedad de disciplinas pensadas para diferentes edades e intereses. Entre ellas se destacan tapicería, artesanías, tejido, bordado, panadería y pastelería, además de propuestas artísticas como acrobacia aérea, guitarra, canto, folklore, danzas y tango .

Desde el área de Cultura, su titular, Omar Lesa, destacó la importancia de esta política pública cultural. “Se trata de una iniciativa pensada para acercar el arte y la formación a todos los sanrafaelinos , con múltiples disciplinas y opciones para diferentes edades e intereses”, expresó.

Uno de los aspectos centrales del programa es que no se requiere experiencia previa, lo que permite que cualquier persona pueda sumarse, ya sea como hobby, espacio de recreación o como una oportunidad de formación para el desarrollo de microemprendimientos.

Taller para aprender y emprender

En muchos casos, los talleres no solo funcionan como espacios de encuentro y expresión, sino también como herramientas concretas de capacitación que pueden convertirse en una salida laboral.

De esta manera, el programa no solo promueve la cultura, sino que también impulsa la economía social y el desarrollo personal de los participantes.

Talleres itinerantes en San Rafael

Como parte de la propuesta 2026, también se incorporarán talleres itinerantes que recorrerán distintos puntos del departamento durante el año.

Entre las disciplinas previstas se encuentran carpintería, tapicería, bordado en 3D y cocina, ampliando el alcance del programa y garantizando que llegue a más vecinos.

Cómo inscribirse en San Rafael

Quienes deseen participar pueden consultar toda la información a través de las redes sociales de la Municipalidad de San Rafael o ingresar al siguiente enlace: https://bit.ly/4tdEFnM