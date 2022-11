Riego tecnificado: existe un gran déficit del sector

En diálogo con Noticiero Andino Valle de Uco expresó conceptos muy claros acerca dela deuda que tienen la provincia -en general- y la región -en particular- en cuanto a la tecnificación de la agricultura y consideró que se deben poner plazos estrictos con un plan integral de trabajo en el cual deben fusionarse el estado, los productores, los proveedores de tecnología y las herramientas financieras necesarias que pueden ser aportadas tanto por la banca pública como la privada.

Diego Stortini considera que, en un plazo no mayor a cinco años, no deberían quedar fincas sin tecnificar en la provincia y de esta forma se conseguiría liberar un 70% del escaso recurso con que se dispone en la actualidad. Señaló también que el riego a manto se usa en la provincia desde la época de la colonia y esta modalidad no permite hacer un uso eficiente del agua. "Es necesario ir hacia el riego tecnificado", concluyó.